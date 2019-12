Enige om avtale for eldre, ureturnerbare asylsøkere

I Granavollen-plattformen heter det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge».

Det er denne engangsløsningen Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ble enige om onsdag kveld, erfarte NTB og Dagbladet torsdag morgen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad forklarer til NRK at 65 år er et nøkkeltall i avtalen som er inngått.

– Vi er enige om at de som er 49 år og har vært 16 år i Norge skal få opphold. Da tilsvarer alder og opphold 65 år. Vi er åpne for at om man er litt yngre, men har vært her lenger, så skal man få opphold, om alder pluss oppholdstid tilsvarer 65 år, sier Ropstad.

Det er spesielt Frp og KrF som har stått mot hverandre i saken. Et sentralt punkt i uenigheten har vært hva det vil si å være «eldre».

Sentrumspartiene ønsker at et amnesti for de Norge ikke kan sende ut av landet skal omfatte flest mulig av dem som har oppholdt seg i Norge i mer enn 16 år, og som ikke står fritt til returnere til hjemlandet.

– Samvittighetssak

I slutten av november ble problemstillingen satt på dagsordenen, da det ble kjent at politiet hadde siktet tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett for å ha hatt en ureturnerbar kvinne som vaskehjelp.

Stålsett fortalte om ansettelsesforholdet til Vårt Land i august.

Lulu Tekle, som opprinnelig kom til Norge fra Eritrea, har vært ansatt hos Stålsett i 14 år.

Saken skal for retten torsdag som en såkalt tilståelsessak, der politiet vil be om ubetinget fengsel i 45 dager for den 84 år gamle eks-biskopen. Stålsett har erkjent forholdene, noe som vil gi strafferabatt.

Stålsett har flere ganger vært tydelig på at han ikke angrer på valget han tok.

– Dette er for meg en samvittighetssak, jeg hadde ikke noe valg. En ikke-returnerbar flyktning må finne hjerterom i vårt land. Det er å ta på alvor vårt kristne og humanistiske verdigrunnlag, sa Stålsett til NRK i november.