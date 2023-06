4 av 10 endrer nå på sommerferieplanene for i år. Det vil si at de enten dropper sommerferien helt, endrer reisemål eller endrer på innholdet i ferien. Det viser tall fra Europeiske Reiseforsikring.

Forsikringskundene forteller at årets ferieplaner har blitt endret som følge av den økonomiske situasjonen. Den norske krona er svak, inflasjonen høy og de aller fleste har kjent på både dyr strøm og høye renter gjennom det siste året.

Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring ser at spesielt unge uten barn er flinke til å endre på sommerferieplanene Foto: If

– Det vi ser er at spesielt de yngre, folk i aldersgruppen mellom 18 og 30, er flinke til å omstille seg, forteller kommunikasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, Andreas Bibow Handeland. – Spesielt de som ennå ikke har fått barn er flinke til å hive seg rundt og velge rimeligere ferie, sier han.

NRK har spurt turoperatører, reisebyråer og flyselskaper om de merker endring i hva folk ser etter. Flere svarer at mange nå velger det som heter «all inclusive», altså at du allerede har forhåndsbetalt for eksempel mat, transport og annet på charterferien. Det sikrer at folk har større kontroll over utgiftene. I tillegg velger folk én uke i stedet for to uker, men fortsatt prioriterer folk fleste sommerferie og få avbestiller billettene.

Eldre gønner på

– De i aldersgruppen 50 år og oppover, og med god inntekt kjører på som før for de har råd til å feriere selv om det er blitt dyrere å dra på ferie utenlands, forteller Andreas Bibow Handeland.

Nordmenn flest velger sommerferie utenlands på en tradisjonell måte og det er Hellas og Spania som topper ferievalget. Begge land har euro som valuta og den er nå veldig sterk mot den norske krona. En euro koster deg nesten 12 kroner for tiden og det gjør at shopping og mat og drikke blir dyrere. Også overnatting skyter i været.

Velger andre land

Det får oss til å tenke oss om og flere velger å ha sommerferien i land som ikke har euro som valuta.

Terje Berge i finn.no ser at stadig flere velger land som ikke har Euro som valuta. Foto: finn.no

– Når det gjelder pakkereiser så ser vi at stadig flere velger det vi kaller «non euro» sier direktør i finn.no/reise, Terje Berge. Finn.no overvåker reisevanene våre og ser at spesielt Tyrkia seiler opp som en ny favoritt. Den norske krona står fortsatt sterkt mot tyrkisk lira, men også mot bulgarsk lev og polsk zloty. Da får du mer igjen for penge om du velger å ha ferie i disse landene.

Unge mennesker som NRK har snakket med sier de velger rimeligste transportmulighet og interrail er i skuddet. Mange får også hjelp av foreldre og andre prioriterer ferien sin høyt i sin privatøkonomi. Andre velger å droppe utlandet i år og heller ha ferien her hjemme.

Charterflyene er for det meste fulle i sommer, men flere velger kortere pakkereiser og forhåndsbetaler for mer. Foto: NRK

Ønsker å avbestille

Europeiske Reiseforsikring merker at flere henvender seg for å bruke reiseforsikringen til å avbestille sommerferien de har kjøpt.

– Reiseforsikringen dekker ikke det vi kaller «kalde reiseføtter», at du for eksempel ikke vil dra på ferie likevel. Forsikringen dekker likevel det som er akutte årsaker til at du ikke kan dra, avslutter Andreas Bibow Handeland.