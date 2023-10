Endrer laget: Huitfeldt og Støre skal snakkes i dag

Verden er på vei inn i en ny høydramatisk helg, med en mulig forestående bakkeinvasjon i Gaza og sterke spenninger i hele regionen. Og nettopp den spente situasjonen i Midtøsten var tema da Anniken Huitfeldt gjestet NRK-programmet Politisk kvarter i morges.

Men med det sterke interne presset fra flere ulike Ap-miljøer om å skifte ut Huitfeldt, var det også lett å feste seg ved svaret hun ga da programleder Trond Lydersen spurte om hun fortsatt ville være utenriksminister om en ukes tid.

– Det får vi se på, svarte hun.

ROKERER: Statsminister Støre under et toppmøte om sikkerhetspolitikk i Visby på Gotland. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

NRK kjenner til at det i løpet av dagen er planlagt en samtale mellom statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksministeren. NRK traff Støre på Gotland i morges, der han deltar på et sikkerhetspolitisk toppmøte.

– Anniken Huitfeldt sier hun ikke er sikker på om hun er statsråd om en uke?

– Hun gjør jo en veldig god jobb i dag, så jeg kommenterer ikke slike ting. Regjeringen er på jobb, og alle har full dagsorden, svarer Støre.

Les også: Kilder til NRK: Karianne Tung blir ny statsråd

Mot sin vilje

Kilder NRK har snakket med, sier Anniken Huitfeldt selv har ønsket å fortsette som utenriksminister. Om Støre ender med å skifte henne ut likevel, vil det dermed skje mot hennes vilje.

Anniken Huitfeldt er den mest erfarne statsråden i Støres regjering. Hun har i tillegg i mange år hatt et tett forhold til Støres nyvalgte nestleder Tonje Brenna: De er begge fra Akershus, og Brenna overtok Huitfeldts plass i Aps sentralstyre under landsmøtet i vår.

- Har vi samme utenriksminister om en drøy uke? Du trenger javascript for å se video.

I tillegg til å kjenne Huitfeldt godt, er Brenna gjennom mange år en svært nær venninne av Huitfeldts lillesøster Astrid, som i dag er statssekretær hos Støre på Statsministerens kontor.

Fredag morgen fikk NRK bekreftet at en endelig avgjørelse knyttet til Huitfeldts framtid i regjeringen, ennå ikke er tatt. Men Støre kan i realiteten allerede ha bestemt seg, for planen er å presentere en ny regjering på mandag.

Om regjeringen får en ny utenriksminister, er altså ennå ikke avklart. Men sentrale kilder i regjeringsapparatet og Arbeiderpartiet sier flere endringer i realiteten er bestemt.

ENDRINGER: Jonas Gahr Støre vil om kort tid gjøre endringer i regjeringen. Kilder i Ap sier Anniken Huitfeldts posisjon som utenriksminister er i spill. Foto: Pontus Höök / Pontus Höök

Nordtun sterkt ønsket

Og etter det NRK er kjent med, ligger det an til omfattende endringer. Som alltid tas forbeholdene om at «ingenting er klart før alt er klart». Men på bakgrunn av samtaler med en rekke kilder i regjeringen og Arbeiderpartiet, ser bildet nå slik ut:

Flere kilder bekrefter at kunnskapsminister og Tonje Brenna blir ny arbeids- og inkluderingsminister etter Marte Mjøs Persen. Årsaken er et ønske om å gi Ap-nestlederen, som også leder Aps programkomité fram mot 2025, en bredere ballast.

ØNSKET: Tidligere Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun. Foto: Ingvild Stuedal Taranger / RYKKEBILKAMERA

NRK har ikke fått bekreftet hvem som skal overta som kunnskapsminister. Men et høyaktuelt navn, som er ønsket inn i regjering av mange Ap-politikere, er tidligere Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun. Hun er en svært populær politiker og kjenner kunnskapsfeltet godt.

Men at Nessa Nordtun har tre små barn og bor i Stavanger, kompliserer bildet, ifølge kilder. Men mens kilder tidligere denne uken antydet at nettopp hensynet til familien gjorde Nessa Nordtun uaktuell for regjering nå, skal dette bildet ha endret seg, får NRK opplyst.

I går kveld meldte NRK at Karianne Tung fra Trøndelag blir ny statsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet, med ansvar for digitalisering. Tung er 39 år og satt på Stortinget i årene 2013 til 2017 for Sør-Trøndelag.

Som NRK meldte i går, ønsker næringsminister og Jan Christian Vestre å fortsette i samme posisjon. Dermed forblir Ap-nestlederen næringsminister, med mindre Huitfeldts avgang utløser større endringer i regjeringen.