Endrer fraværsregler på grunn av korona

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Årsaken er at håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på dem som trenger det mest.

– Helsedirektoratet har bedt om at elever som har fravær av helsemessige grunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt. Den oppfordringen følger vi og lemper på dokumentasjonskravet, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

Enklere å få sykepenger i hjemmekarantene

Koronaviruset gjør at mange bedrifter ber ansatte om å holde seg hjemme fra jobb i 14 dager, dersom de har vært i områder med «vedvarende smittespredning».

For noen er løsningen å ha hjemmekontor, men for arbeidstakere der dette ikke er mulig, blir det nå enklere å få sykmelding.

Hvis arbeidsgiveren din ber deg om å bli hjemme på grunn av koronaviruset, kan du få sykmelding uten å dra til legen.

Nav har lagt ut en beskrivelse av regelverket som nå gjelder for dem som har smittsom sykdom av betydning for folkehelsen, i dette tilfellet koronavirus.

Det er nå mulig å få sykmelding uten å møte opp hos legen, men det er ikke fritt frem å sykmelde seg selv, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det betyr at hvis du får karantene og arbeidsgiver ber deg være hjemme, er det tydelig oppstilt hvilke kriterier som skal til for at du skal få sykmelding, men også et unntak fra den normale regelen, som er at du må møte opp hos legen, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det skal også være mulig å få konsultasjon og sykmelding på telefon eller via e-konsultasjon.

Nye kriterier

Det er satt opp flere kriterier for å få sykmelding.

Personer som har vært i risikoområder og som har symptomer på smitte.

Personer som har testet positivt, men som ikke er alvorlig syke.

Personer som har vært i kontakt med syke personer fra risikoområder.

Hvis kommunelegen eller FHI nedlegger et forbud mot at arbeidstaker utfører arbeidet på grunn av smittefare.

Man har også rett til sykepenger hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. I en slik situasjon kreves det ikke bevis for at pasienten er smittebærer, det er nok at det er en risiko for det.

– Det er viktig å få frem det avgjørende skillet: Hvis du har vært i et område hvor det har vært koronavirus, og fyller ett av disse kriteriene, vil du ha mulighet til sykmelding nå. Da behøver du ikke å møte opp på legekontoret som vanlig. Men det er altså ikke slik at hvem som helst kan sykmelde seg selv, sier Isaksen.

Områder med vedvarende smittespredning Ekspandér faktaboks Fastlands-Kina

Hongkong

Singapore

Japan

Iran

Sør-Korea

Fylkene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia

(Kilde: FHI)

– Dette kommer til å koste

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

– En del av arbeidsstyrken i Norge kan fortsette jobben sin selv om de er hjemme i karantene. Hvis man ikke har den typen jobb, hvis du er sykepleier, vaktmester eller jobber i industrien, er det vanskelig å gjøre det. Så koronaviruset kan i verste fall få store konsekvenser for norsk økonomi, sier Isaksen.

Hans departement har også fått spørsmål fra bedrifter om permitteringsregler. Bedriftene må selv betale de første to ukene, og Nav publiserte sine retningslinjer mandag.

– Dette kommer til å koste, særlig hvis mange blir smittet. Men jo bedre vi klarer å håndtere og begrense smitten, jo rimeligere blir det også for det norske samfunnet, sier Isaksen.