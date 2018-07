En viktig stemme har stilnet

Man kan trygt si at strafferetten blir mindre fargerik uten Tor Erling Staff. Med hans død har man mistet en viktig stemme, en stemme som utgjorde en motvekt til den allmenne oppfatning i mange samfunnsspørsmål.

Han kunne se tilbake på en nesten 50 år lang advokatkarriere, der han forsvarte alt fra drapsmenn til ranere, overgripere og hvitsnippforbrytere. Mange av dem klienter som andre ville vegret seg mot å ta oppdrag for.

Staffs mantra var at alle hadde krav på en forsvarer og en rettferdig rettergang, særlig de svake og forhåndsdømte.

Ikke redd for å si det han mente

Staff var aldri redd for å si det han mente, og han stilte gjerne til intervjuer i radio eller TV for å forsvare sine synspunkter. Han var omstridt, og møtte mange ganger kraftig motbør.

For eksempel da han i Dagbladet i 1985 innrømte at han hadde kjøpt sex. «Selvfølgelig har jeg vært en såkalt horekunde. Prostitusjon dekker et behov på samme måte som pornografi», skal han ha uttalt.

Også et intervju med Aftenposten i 1996 skapte han storm: «Befolkningen har feil oppfatning av pedofile. De fleste er fremragende mennesker», sa Staff og utløste med det en mediestorm av de sjeldne.

Andre utspill som skapte debatt var krav om offentlige bordeller, salg av narkotika fra statsmonopol og fri pornografi.

Fikk respekt fra mange

Man behøvde ikke være enig med Tor Erling Staff, eller like utspillene hans for den del. Men han fikk også respekt fra mange fordi han alltid sa det han mente, og aldri pakket inn budskapet sitt.

Dessuten ble han høyt respektert for sin innsats som forsvarer. Både underveis i etterforskninger og i rettssalen gjorde han sitt ytterste for å belyse tvil der tvil kunne belyses, lansere alternative teorier der det var mulig, og kjempe for en mildest mulig behandling av klienten dersom vedkommende allerede var funnet skyldig.

Mange synes nok han gikk vel langt noen ganger. Men samtidig er det jo en forsvarers jobb å gjøre sitt ytterste for å ivareta klientens interesser.

Satt med HIV-smittet

Staff vil også bli husket for sitt brennende engasjement for de svakeste i samfunnet. Et godt eksempel er bildene som dukket opp da vi her i NRK søkte i arkivene da vi fikk nyheten om hans bortgang.

Det første som dukket opp var bilder fra stua hjemme hos Staff på Skillebekk, der han satt sammen med HIV-smittede Henki Hauge Karlsen og leste saksdokumenter.

Henki var den første her til lands som stod frem offentlig med sin diagnose, og fikk sparken fra jobben sin som bartender, men med Staffs hjelp vant han over arbeidsgiveren i Høyesterett.

Elsket å kjefte på journalister

Alle som møtte Tor Erling Staff vil også huske han for det lune humøret, den fleipete kommentaren og glimtet i øyet.

Han elsket å kjefte på journalister, men innerst inne tror jeg han likte oss litt. Og mange av oss likte han, fordi han var annerledes.

Store norske leksikon oppsummerer det på en god måte: Hans engasjement for fordømte og utstøtte satte en ny standard for toleranse og medfølelse.