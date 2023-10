– Skal vi nå så ambisiøse klimamål, må både industrien, næringslivet og folk vite hvilken klimapolitikk de skal forholde seg til.

Det sier Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre. Hun kaller regjeringen for en «klimasinke».

Og det er hun ikke alene om å mene.

«Småfrekk klima-finte»

Til tross for sprikende klimapolitikk har Høyre, Frp, KrF, MDG, Rødt og SV nå samlet seg i sin misnøye rundt det de mener er en mangelfull klimaplan fra regjeringen.

I 2021 bestemte Støre-regjeringen at Norge innen 2030 skal kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Norge har foreløpig kuttet 4,7 prosent, ifølge SSB.

Før sommeren vedtok et enstemmig storting at regjeringen skulle legge frem en oppdatert plan for hvordan Norge skal komme i mål.

Men i ettertid har regjeringen sagt at de heller skal legge frem en stortingsmelding for perioden frem mot 2035.

Opposisjonen reagerer på at regjeringen har skjøvet på tidspunktet. I tillegg er det knyttet stor misnøye til at regjeringen har vist til et vedlegg til statsbudsjettet, såkalt «Grønn Bok», som en tilfredsstillende klimaplan.

«En småfrekk klima-finte», kaller opposisjonen det. De mener Grønn Bok både mangler konkrete tiltak og at det er en omgåelse av demokratiet.

For en gangs skyld står Frp, Høyre, Krf, MDG, Rødt og SV sammen i en klimasak. Foto: Celina Therese Ekholt / NRK

Sjeldent unisone

Tirsdag møtte opposisjonen NRK utenfor Stortinget. Sammen har de flertall på Stortinget. Men at disse partiene går sammen om en klimasak, er sjelden vare.

– Dette har vært et viktig samarbeid for å tvinge regjeringen til å legge frem den stortingsmeldingen som de ikke har villet legge frem, sier Lars Haltbrekken i SV.

Fordi regjeringens Grønn Bok er et vedlegg til statsbudsjettet, er den ikke gjenstand for behandling i Stortinget. Dette reagerer samtlige partier i opposisjonen på.

– Akkurat nå er det et stort demokrativakuum i klimapolitikken, sier Une Bastholm i MDG.

Hun mener at Grønn Bok dessuten mangler mange tiltak, og omtaler den som en «kladd».

– Det er rett og slett uryddig av en regjering i en så viktig sak å ikke levere en stortingsmelding som gjør at Stortinget kan behandle helheten i klimapolitikken, sier Bastholm.

Mener planen er lagt

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) viser på sin side til at regjeringen i tillegg til Grønn Bok vil legge frem en klimamelding neste år.

Han er uenig i påstanden om at regjeringen ikke har laget en tilfredstillende plan.

– Grønn Bok er et kjempeviktig verktøy for å nå klimamålene, mener Eriksen.

Men Eriksen vil ikke svare NRK på hvilken periode klimameldingen som kommer i 2024, vil gjelde for.

– Vil klimameldingen handle om veien fra 2024 frem til 2035, eller om veien etter 2030 og frem til 2035?

– Vi vil komme tilbake til når nøyaktig stortingsmeldingen som vi skal legge frem neste år, skal se ut, svarer han.

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Eriksen understreker at alt man gjør i årene fremover er viktig.

– Det at klimameldingen skal ha 2035 som et perspektiv, betyr jo ikke at man ikke kan ta innover seg årene før 2035 i tillegg, sier den nye ministeren.

Som svar på kritikken om at å legge frem Grønn Bok ikke er en demokratisk prossess, sier Eriksen:

– Jeg mener det ikke er noe som er mer demokratisk enn å legge frem hvordan vi skal kutte tonn, samtidig som vi legger frem vårt forslag til statsbudsjett.

Han viser til at det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet.

Une Bastholm (MDG), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Terje Halleland (Frp) har gått sammen om å kreve at regjeringen utarbeider en klimaplan for veien frem mot 2030. Foto: Celina Therese Ekholt / NRK

Fr p: Tvilende til at målene nås

– Vi stiller oss jo svært tvilende til at vi kommer til å nå klimamålene, sier Terje Halleland i Frp.

Halleland mener regjeringen setter ambisiøse mål for Norge, men at når tiden for gjennomføring nærmer seg, skyver de på tidspunktet.

– Jeg tror at ambisiøse klimamål krever ambisiøse tiltak. Da er vi nødt til å vite hva de ambisiøse tiltakene innebærer. Jeg er litt redd for at det regjeringen legger opp til nå, er at vi heller skal snakke om 2035 og tiden etter 2030.

Også Høyre er klare på at regjeringen nå må ta grep:

– Det hjelper ikke med en ny klimaminister, dersom man har den samme klimapolitikken. Norge mangler kraft, nett og en troverdig klimaplan. Det må regjeringen levere, sier Tybring-Gjedde.

Andreas Bjelland Eriksen sier han synes kritikken er rar. Han mener Norge ligger godt an til å kutte utslippene innen 2030.

– Grønn Bok viser oss at vi er på vei mot målet, sier Eriksen.