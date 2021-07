En person til sykehus etter rekkehusbrann i Førde

Nødetatene fikk melding om en brann i rekkehus med 6 boenheter natt til torsdag. En mann kom seg ut av leiligheten som brant.

Mannen har opplyst at det ikke skal ha vært flere personer i leiligheten. Årsaken til brannen er så langt ikke kjent.

– Han var våken, men er fraktet til sykehuset i Førde, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt til NRK.

Foto: NRK.no-tipsar

Brannen spredde seg til nærliggende boenheter. Like før klokken 04 meldte brannvesenet at brannen var under kontroll.

– Vi har fått dempet alt, røyken har gitt seg og vi finner ikke mer varme i rekkehuset, opplyser innsatsleder for brann, Magnus Stein.

En brannmann som fekk i seg en del røyk har blitt sett til av lege, men er nå tilbake i sløkkingsarbeidet.

KONTROLL: Brannvesenet fikk rundt 03:30-tiden kontroll på brannen i Førde. Foto: Julianne Flølo / NRK

Evakuerte rundt 20

Rekkehuset ligger i et område der det er tett mellom husene. Stein opplyser at rundt 20 personer er evakuerte. Noen får flytte hjem. Politiet opplyser at rundt 12 personer blir innlosjerte på hotell.

– Vi har evakuert folk fra alle leilighetene, forteller innsatsleder Roar Bø fra Vest politidistrikt.

Foto: Julianne Flølo / NRK

Som nærmeste nabo var Ove Håkonsen en av de evakuerte. Han skulle etter planen flytte i august. Nå blir planene endret.

– Noen naboer kom og banket på døren. Da var det bare å få på seg klærne. Brannvesenet var inne etterpå for å hente noen affeksjonsverdier, forteller han tydelig preget.

Full overtenning

Innsatsleder Stein sier huset var overtent da brannvesenet fikk meldingen. Han anslår at de første brannmannskapene var fremme mellom fem og åtte minutter etter at det ble slått alarm.

– Det var mye folk rundt her. Det ble veldig hektisk i starten, forteller han.

– Fryktet dere at brannen skulle spre seg?

– Vi fryktet ganske lenge at brannen skulle spre seg til flere boenheter i rekkehuset. Vi fryktet ikke at brannen skulle spre seg til flere rekkehus, forteller han.

Rekkehuset har fått omfattende skader.

– Det er totalt nedbrent der brannen startet, men ellers ser det ut som om vi har klart å redde store deler av resten av rekka. Med tanke på hvordan det så ut da vi først kom, så føler jeg at vi har gjort en god jobb, sier Stein.

Mellom 20 og 30 brannmenn har vært i sving under sløkkearbeidet.

– Nå blir det å sikre at vi ikke har oversett noe, og sikre at vi klarer å berge noe av verdiene i rekka, avslutter han.