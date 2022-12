Sør-Vest politidistrikt meldte om brann ved en omsorgsbolig i rekkehus i Haugesund klokken 02.12 natt til fredag, og beskrev da situasjonen som uoversiktlig.

– Det var åpne flammer på stedet da vi kom frem, forteller innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Christian Alfredsen til NRK.

Det ble umiddelbart satt i gang evakuering.

– Totalt ni personer ble evakuert, ingen av dem er skadet, sier Alfredsen.

Han legger til at de har gjort noen avhør på stedet.

– Vi håper at det kan bidra til at vi kan få vite noe om brannårsaken.

En person siktet

Etter avhør på stedet er en person pågrepet for brannen, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter klokken 03.36.

Klokken 09.12 melder politiet at personen er siktet.

– En mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter brannen i et rekkehus i Haugesund i natt. Han er siktet for fremkalling av fare for allmennheten, den såkalte brannparagrafen.

Det sier Kjetil Solhaug, jourhavende jurist ved felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Nødetatene fikk i natt klokken 02:12 melding om brann i omsorgsboliger i Egils veg i Haugesund.

Da politiet kom til stedet var det åpne flammer fra den ene leiligheten.

– Flere personer ble evakuert, men heldigvis ble ingen skadet i brannen, sier Solhaug.

Politiet har gjennomført avhør og andre etterforskningsskritt på stedet, og vil fortsette med taktisk og tekniske undersøkelser gjennom helgen.

– Siktede er også avhørt. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt i avhøret, sier politiadvokaten.

Det vil bli gjort en fortløpende vurdering av hvorvidt han skal fremstilles for varetektsfengsling, legger han til.

Kraftig brann

Brannvesenet omtalte brannen som kraftig da de kom frem til stedet.

Røykdykkere og slukkingsarbeid ble iverksatt.

– Det skal være ti leiligheter i rekkehus, minst to av disse brenner, meldte 110 Sør-Vest på Twitter klokken 02.36.

Rundt klokken 03 opplyser politiet at flammene er slått ned, men at det er mye røyk på området.

Politiet har dratt fra stedet, og brannvesenet er igjen.

– Det er også vakthold på stedet, frem til krimteknikere skal ta over, sier Rygg Ims.

Politiet setter i gang etterforskning.