En person kritisk skadd etter knivstikking på T-banen i Oslo

Knivstikkingen skal trolig ha funnet sted i en T-banevogn ved Jernbanetorget stasjon. Fornærmede var kl. 18:32 ved bevissthet og kjørt til sykehus.

Han hadde kommet seg opp fra T-banevognen til gateplan på egen hånd.

Kl. 18.44 melder politiet at tilstanden er kritisk.

Politiet oppgir å ha fått en god beskrivelse av mulig gjerningsperson, og at det kun skal ha vært én angriper. Denne personen skal politiet kjenne navnet til, og det pågår et aktivt søk etter vedkommende.

Fornærmede og den mistenkte gjerningspersonen har en relasjon fra før, sier innsatsleder Anders Rønning i Oslo politidistrikt.

Innsatsleder Anders Rønning i Oslo politidistrikt. Foto: NRK

I tillegg skal de ha oppholdt seg i T-banen sammen med en tredje person. Denne personen har politiet kontroll på, og blir nå avhørt. De tre skal ikke komme fra et kjent kriminelt miljø.

– Informasjonen vi har foreløpig tilsier at det skal først ha vært en slåsskamp, så skal en av personene ha blitt knivstukket. Vi har foreløpig ikke kontroll på noen vitner inne i T-banevognen. Men vi ønsker å komme i kontakt med vitner, sier Rønning.

Politiet undersøker T-banevognen der knivstikkingen fant sted på endestasjonen på Manglerud. Foto: Tipser

Han sier også at politiet fremdeles ikke har kontroll på våpenet. De har derimot ingen mistanke om at det er fare for andre.

Litt etter kl. 19 kommer det flere meldinger om at politiet har pågrepet en person med kniv på Grønland, samt en person med kniv på Oslo City like i nærheten av der knivstikkingen fant sted.

Så langt er det ikke noe som tyder på at disse pågripelsene har noen tilknytning til saken.