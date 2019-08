En person kritisk skadd etter båtulykke

Klokka 23.35 fikk politiet melding om at det var en båt som hadde gått på et skjær utenfor Arendal i Agder.

Brannvesenet opplyser til NRK rundt midnatt at tre personer er hentet fra en holme. To av disse er ifølge politiet på Twitter fraktet til sykehuset i Arendal, den siste er fraktet til Ullevål. Han skal være kritisk skadd. Tilstanden til de to andre er foreløpig ukjent.

Politiet skriver på Twitterklokka 05.22 at båten har gått ned, og at de i natt har gjort undersøkelser på holmen hvor båten traff.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra politiet i Agder natt til søndag, men til VG sier politiet at de foreløpig ikke vet hva som har skjedd.

– Vi vet ikke noe annet enn at de har kjørt på land, uvisst hvorfor, sier operasjonsleder Eyvind Formo til VG.

– Vi har gjort undersøkelser i natt med politi og krimteknikere. Vi oppretter sak og varsler Statens havarikommisjon for transport, legger han til.