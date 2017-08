En person død i bilulykke i Vestfold

Politiet fikk melding om ulykken klokken 23.05.

– En person er bekreftet død. Vi er ganske sikre på at personen var alene i bilen. Bilen ser ut til å ha kjørt inn i et tre og så tatt fyr, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Han bekrefter at bilen er utbrent.

Politiet arbeider med taktisk og teknisk etterforskning på stedet. Vegvesenets ulykkesgruppe er kontaktet.

Det er begrenset fremkommelighet forbi ulykkesstedet.

Vakthavende brannsjef Andrew Wright i Vestfold brannvesen sier at to naboer forsøkte å slukke ilden med brannslukningsapparater.

– Dessverre kunne ikke livet til den forulykkede reddes og etter kort tid var det klart at ulykken hadde endt verst tenkelig. Selv ikke den gode umiddelbare innsatsen til naboene i området kunne endre det faktum at et ungt liv brått og brutalt var over som følge av ulykken, skriver Wright på brannvesenets Facebook-side.