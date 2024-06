– Det skal være snakk om en alvorlig voldshendelse. Kvinnen ble fraktet fra stedet med ambulanse, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte saken.

Mørch sier at den fornærmede kvinnen kontaktet nødetatene og fortalte at hun trengte helsehjelp.

– Når vi kommer til stedet viser det seg at det har vært en voldsepisode der.

Planlegger avhør

En mann ble pågrepet på stedet. Han er siktet for vold i nære relasjoner og sitter nå i arresten.

Planen er at mannen skal avhøres i løpet av dagen.

Operasjonslederen sier at politiet foreløpig ikke har oversikt over omstendighetene, og at saken skal etterforskes videre.