En omkommet i sjøulykke i Arendal

Litt over halv tolv søndag formiddag meldte politiet i Agder om at en person var funnet omkommet ved en holme på Hove, en del av Tromøya, utenfor Arendal.

Om lag en time senere kom meldingen om at det var funnet en vannscooter på stedet.

– Vedkommende ble funnet 11.35 på land på en holme rett utenfor Hove camping. En vannscooter ble funnet like i nærheten. Den omkomne ble umiddelbart undersøkt og erklært død på stedet av nødetatene, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til NTB.

Gutt (16) omkom i vannscooter-ulykke

For to dager siden omkom en ung gutt etter et sammenstøt mellom en båt og vannscooter.

Ulykken skjedde utenfor feriesenteret i Rosfjorden, som ligger mellom Farsund og Mandal. I tillegg til den omkomne gutten var ytterligere to gutter på 17 og 15 år involvert.

Det var i fjor at forbudet mot å kjøre vannscooter ble opphevet. Men i visse områder er det fortsatt ulovlig å ferdes med slike fartøy.