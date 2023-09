Ved 20-tiden torsdag ble politiet i Sverige varslet om skyteepisoden. I bydelen Västertorp lå en skutt og skadet person.

– Han er blitt skutt av en på nåværende tidspunkt ukjent gjerningsmann som vi jobber å kunne hente inn. Vi har store ressurser i Västertorp, sier politiets pressetalsperson Daniel Wikdahl.

Klokken halv to i natt bekrefter politiet at personen døde på sykehuset. Han blir omtalt som en umyndig mann i de øvre tenårene. Politiet bekrefter at avdødes pårørende er varslet.

Drapet på tenåringen er det sjette på én uke i Sverige.

Funnet av privatperson

Til Expressen sier politiet at det var en privatperson som fant den skadde mannen i et boligområdet. De påpeker at funnstedet ikke nødvendigvis er det samme stedet mannen ble skutt.

Skyteepisoden var én av to som skjedde i hovedstaden natt til torsdag. I tettstedet Jordbro ble det skutt mot en privatbolig – ingen ble skadd i hendelsen. En tenåring er pågrepet etter skytingen.

Onsdag døde også en ung mann på sykehus etter å ha blitt skutt på åpen gate i Stockholm sentrum.