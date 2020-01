En mann er skutt og drept på Prinsdal i Oslo

Innsatsleder Svein Arild Jørundland i Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at mannen i slutten av 20-årene, ble erklært død ved 01.30-tiden.

Pårørende ble ifølge politiet varslet kort tid etter

Politiet fikk melding om skytingen utenfor Prinsdal Grill/BIslett Kebab kl. 23.51.Et titall politipatruljer og flere ambulansen kom til.

– Helsepersonell gikk straks i gang med livreddende tiltak, men livet sto dessverre ikke til å redde, sier Jørundland.

Litt etter at politiet ankom, ble en mann med knivskader funnet i nærheten. Også han er i tjueårene. Han er sendt til Ullevål sykehus for behandling.

Flere ambulansen står ved åstedet. Foto: Olav Rønneberg, NRK

Jakter på gjerningsmenn

Bevæpnet politi lette i rundt halvannen time etter en gjerningsmann som de mistenker står bak begge skadetilfellene på Prinsdal. Vitner har fortalt at han hadde på seg mørke klær, og ble sett løpende fra stedet.

Ifølge politiet er det en relasjon mellom de to skadde, som begge er kjent av politiet fra før.

Kan være gjengoppgjør

Politiet undersøker nå om det kan være en sammenheng mellom skyteepisoden på Prinsdal, og skytingen som tidligere på fredagskvelden skjedde på Bjølsen i Oslo.

Politiet fikk ved 20.20-tida melding om at to skudd var avfyrt i Gjøvikgata på Bjørlsen rett nord for Oslo sentrum. Tre eller fire personer ble sett løpende fra stedet.

Fredag kveld ble en mann skutt i armen på Bjølsen i Oslo. Foto: Ola Mjaaland / NRK

En mann med skuddskader i armen ble funnet i Bentsebrugata like i nærheten. Han ble sendt til Ullevål sykehus, hvor politiet forsøker å avhøre ham. Skadene skal ikke være livstruende.

Politiet skriver på Twitter at bakgrunnen for skytingen på Bjølsen kan være to gjenger som skal ha kranglet.

Det er usikkert om det er en sammenheng mellom de to skyteepisodene.

– Det er helt klart en tanke som streifer oss, men per nå er det ingenting som bekrefter at det er en sammenheng, sier operasjonsleder Line Skott ved Oslo-politiet til NTB.