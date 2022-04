Pårørende til mannen er varslet, melder politiet i Øst.

Politiet fikk en rekke meldinger om en personbil som kjørte motgående på E6 ved Olavsgård i Lillestrøm like før 22.30 onsdag kveld, opplyser operasjonsleder Kristian Loraas til NRK.

– Bilen kjørte nordover i sydgående retning, og like etter fikk vi melding om at den har kjørt inn i et vogntog, sier Loraas.

Til VG opplyser politiet at føreren av vogntoget oppgis å være uskadd. Ingen andre var involvert i ulykken.

Veien ble helt stengt sydgående retning, og var stengt i en god stund utover.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Politi og Statens vegvesen har gjennomført undersøkelser på stedet i løpet av natt til skjærtorsdag.

– Veien er nå ryddet og åpen for trafikk igjen, melder politiet i Øst på Twitter.