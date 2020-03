Brannvesenet i Innlandet holdt på med slokking i flere timer, men meldte at det var full overtenning på stedet.

Politiet melder at en beboer er registrert på adressen, og at vedkommende ikke er gjort rede for.

– Det er ikke mulig å ta seg inn, skriver de på Twitter.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 5.17.

Da NRK var på stedet drev brannvesenet fortsatt med etterslokking. Huset er totalskadet i brannen.

Krimteknikere på stedet

Etter klokka ni var personen fortsatt ikke gjort rede for.

– Huset har fått svært store brannskader og er stort sett utbrent, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i innlandet politidistrikt.

Han forteller klokka 10.00 at slukkinga så godt som er ferdig.

Men det vil ta tid å søke igjennom huset. Ifølge Løvseth er det ikke sikkert at det vil skje i dag. Krimteknikere er på stedet og bistår