En drept, ti skadd etter voldshendelse i Finland

Politiet løsnet skudd i forbindelse med hendelsen, og vitner beskriver at de hørte en rekke smell.

En person er død og ti personer er sendt til sykehus, en dem skal være gjerningspersonen. Han er i følge finsk politi være etnisk finsk og født i Finland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Myndighetene i Kuopio i samarbeid med Røde Kors har opprettet et krisesenter der de pårørende kan henvende seg for å få opplysninger og hjelp i forbindelse med det som har skjedd.

Bilder fra finsk YLE fra stedet der voldsepisoden skjedde tidlig i ettermiddag lokal tid Du trenger javascript for å se video. Bilder fra finsk YLE fra stedet der voldsepisoden skjedde tidlig i ettermiddag lokal tid

Til angrep med sverd

Ifølge avisen Iltalehti skal personen ha brukt et sverd i forbindelse med hendelsen. Han skal i følge politiet også ha vært i besittelse av skytevåpen.

De rundt 100 elevene ved yrkesskolen skal nå befinne seg i et annet lokale og politiet sier at de har full kontroll over situasjonen.

Ifølge avisen Keskisuomalaien skal gjerningsmannen, som beskrives som en ung mann, ha gått til angrep på en kvinnelig elev med sverd.

Han skal også ha angrepet en lærer og utløst noen mindre røykbomber, ifølge den finske avisen.

Hentet hjelp

Ifølge TV-kanalen MTV skal læreren ha klart å komme seg ut av klasserommet for å hente hjelp. Hun skal være blant dem som er skadet i hendelsen.

Politiet skriver på twitter at de selv har avfyrt skudd under hendelsen.

Politiet har sperret av åstedet. Hendelsen skjedde på Savolax yrkesskole, som ligger i tilknytning til et kjøpesenter fire kilometer nord for sentrum av Kuopio.

Ifølge radiokanalen Hitmix Kuopio, som holder til i kjøpesenteret, hørte man flere skudd.

Politiet har tillyst en pressekonferanse kl 16 norsk tid.

Finland i sjokk

I Finland er det naturlig nok sterke reaksjoner på at det igjen har vært en alvolrig voldshendelse på en skole. President Sauli Niinistö skriver at han er sjokkert over det som har skjedd og han deltar i sorgen til dem som er blitt rammet av angrepet.

I 2007 og 2008 ble 20 personer drept i forbindelse med skoleskytinger i Jokela og Kauhajoki.