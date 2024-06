Politiet i Oslo meldte ved midnatt natt til fredag om brann i en bil på Kjelsås.

Rundt 20 minutter senere meldte politiet at brannen er slukket.

– Brannen i kjøretøyet er slukket. Den sto parkert utendørs. Det er mistanke om at brannen er påsatt, skriver politiet.

Brannen ble slukket etter kort tid Foto: PhotoRunner AS

Person pågrepet

Rundt en time senere, ved 01.15-tiden meldte politiet om et branntilløp i en annen bil i samme område. Dette ble oppdaget av en politipatrulje.

– En av våre patruljer fanget opp et nytt branntilløp, der noe var påtent under en bil. Dette ble slukket før det spredte seg til bilen. Dette fremstår som ytterligere et forsøk på å antenne brann i kjøretøy, opplyser operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i politiet.

Rundt klokka 02.30 meldte politiet at de har pågrepet en person i forbindelse med en brann og ett branntilløp natt til fredag.

Den pågrepne er en mann i 20-årene.

– Pågripelsen kommer som følge av blant annet vitneopplysninger og politiets arbeid i området. Vi ønsker pr nå ikke å kommentere detaljer rundt grunnlaget for pågripelsen, sier Nysæter.

Natt til torsdag og torsdag morgen brant det i fem biler på Kjelsås og Gresen. Foto: Adnan Ayanle / PSP

En rekke bilbranner i området

Natt til torsdag og torsdag morgen var fem bilbranner i området Kjelsås og Grefsen i løpet av kort tid.

Politiet mener det er snakk om påtenning av bilene. Ingen er så langt pågrepet.