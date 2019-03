– Jeg følte meg veldig ensom de første to årene, forteller Maria Hussain.

Det er ikke alle studentene som finner seg godt til rette. I fjor gjennomførte Folkehelseinstituttet en undersøkelse om studenters helse- og trivsel. 50.000 deltok i undersøkelsen, og den avdekket at 29 prosent opplever ensomhet «ofte» eller «svært ofte».

– Det er jo et problem som angår veldig mange, ikke bare studenter, men ungdommer generelt, sier Hussain.

PSYKOLOG: Victoria Marie Stewart opplever at mange studenter søker profesjonell hjelp fordi de er ensomme. Foto: PRIVAT

– Et alvorlig problem

Hos Studentpsykologene, en privatpraksis som har spesialisert seg på å behandle studenter med ulike psykiske problemer, opplever de at stadig flere unge tar kontakt.

Psykolog Victoria Marie Stewart mener ensomhet på sikt kan få alvorligere konsekvenser, som kroniske psykiske vansker. I tillegg kan det også gå utover karakterboken.

– Det kan tenkes at det å føle at man ikke har det bra gir en lavere livslyst. Når man har lavere livslyst så blir man gjerne mindre motivert til å drive med det som er viktig. Som for eksempel studier, sier hun.

Annerledes festival

Men nå tar noen av studentene selv tak i egen hverdag. Maria Hussain sitter i styret i FN-studentene, og denne uken arrangerer de en litt annerledes festival. Her er ikke det fest og konserter som står øverst på plakaten

ARRANGERER: Maria Hussain sitter i styret i FN-studentene. Hun følte seg selv ensom de første årene hun var student. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Vi skal ha arbeidsgrupper og seminarer hvor vi blant annet skal ta opp problematikken rundt ensomhet. Vi tror unge vil arbeide mot disse problemene og finne løsninger, sier hun.

Usynlig ensomhet

Egle Juodziukynaite fra studentparlamentet på OsloMet er også med på arrangementet.

– Jeg tenker at ensomhet er et problem som kan være usynlig. Det kan være veldig skummelt å si at man er ensom eller ikke har noen venner.

Hun følte seg også ganske ensom da hun kom til Oslo for å studere.

– Ensomhet er noe de fleste har kjent på igjennom livet. Spesielt i en storby som Oslo kan det være utfordrende. Ofte er det slik at når man føler seg ensom så søker man kanskje ikke hjelp fordi man ikke vil akseptere at man er ensom.

SKUMMELT: – Det kan være veldig skummelt å si at jeg er ensom eller ikke har noen venner eller noen å snakke med, forteller Egle Juodziukynaite (t.v.). Foto: Joakim Reigstad / NRK

Et steg i riktig retning

Karan Singh håper arrangementet kan bidra til mer oppmerksomhet rundt studenters ensomhet.

– Det er nok naivt å tro at en slik festival skal endre alt, men det hadde vært veldig fint hvis vi kunne ta et steg i riktig retning. Flere må bli oppmerksomme på at det er vanlig å være ensom, sier han.