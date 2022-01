Én av to kommuner sliter med betydelig belastet kapasitet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge ukerapporten som ble publisert i dag merkes det høye sykefravær som følge av vinterbølgen til at flere kommuner har utfordringer med å få tak i nok helsepersonell.

50 prosent av kommunene oppgir at de har gode kapasitet

50 prosent rapporterer om betydelig belastet kapasitet

4 kommuner melder om kritisk tilgang

Direktoratet skriver videre at 150 kommuner vurderer at det er middels risiko for at smitten vil overbelaste helsetjenesten i løpet av de neste 1-3 ukene. Det er en økning fra 131 kommuner i forrige uke. 4 kommuner vurderer risikoen for overbelastning som høy.

Færre på intensiv

Torsdag er det 268 koronasmittede innlagt på norske sykehus. Det er 23 flere enn dagen før.

50 personer er innlagt på intensivavdeling, og av disse får 38 respiratorbehandling.

Per tirsdag denne uken utgjorde covid-19-pasienter 2,6 prosent av alle innlagte pasienter på sykehusene. På intensivavdelingene utgjorde de koronasmittede 23,6 prosent av pasientene.

Uken før var andelen koronapasienter på intensivavdelingen 29,6 prosent.

Grensetesting kan opphøre

Helsedirektoratet vurderer at importsmitte er mindre viktig i dagens smittesituasjon. Derfor mener de at testing på grensen kan opphøre.

– Men det kan vurderes å teste innreisende som ikke kan dokumentere med EU-sertifikat at de har immunitet eller en negativ test i tråd med EUs rådsanbefalinger. Det må være beredskap for å kunne skalere opp testingen på grensen ved behov, skriver Helsedirektoratet i rapporten.

I uke 3 ble det registrert en nedgang på 43 prosent i reisende som ble testet på grensen. Det var også en nedgang i andelen positive tekstilfeller på grensen.

Anbefaler lettelser

Onsdag anslo Folkehelseinstituttet (FHI) at mellom 3 og 4 millioner kan bli smittet av viruset i løpet av vinteren. Likevel anbefaler FHI at de fleste smitteverntiltakene trappes ned.

FHI har bedt sykehusene forberede seg på mellom 25 og 300 nye innleggelser hver dag og mellom 300 og 1000 samtidige innleggelser.

Trolig vil det ikke være mer enn 175 pasienter som har behov for respiratorbehandling.

Toppen av vinterbølgen er ventet i månedsskiftet februar/mars og FHI anslår at sykefraværet i Norge vil variere mellom fem og 15 prosent ut mars måned.

Helseminister Ingvild Kjerkol har varslet at det vil komme store lettelser i tiltakene. Disse blir kunngjort på en pressekonferanse over helga.