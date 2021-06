En av Stortingets rikeste: – Penger er størknet svette

– Formuen min har jeg bare et teoretisk forhold til. Jeg ser tallet på ligningen, og har ikke pengene på konto, de er i familiebedriften. Penger er egentlig bare størknet svette, sier 30 år gamle Sivert Bjørnstad.

Formuen hans er ifølge ligningen på over 70 millioner, og stammer fra arv av familiebedriften.

– Jeg har ikke noe å skjule eller å skamme meg over. Faren min har vært en dyktig gründer som har startet en bedrift i Trondheim og sysselsetter 40 flinke håndverkere. Jeg er heldig som har arvet dette sammen med mine fire søsken, men pengene er ikke tilgjengelige, det er maskiner, eiendom og folk som er i arbeid, sier han.

ARBEIDSPLASS: Stortinget var vært Sivert Bjørnstads arbeidsplass siden han var 23 år, og Stortingets yngste representant Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Skatter mer enn han tjener

– Vet du hvor mye du skatter?

– Ja, jeg skatter rundt en million kroner og det er mer enn hva jeg får utbetalt for jobben på Stortinget. Problemet er at formuesskatten ikke tar hensyn til om man tjener pengene eller ikke, eller om formue er investert i arbeidspasser. Formuen min er verdier som er i arbeid og som skaper sysselsetting og arbeidsplasser i Trondheim.

For å betale skatten, tar de opp lån, forteller Bjørnstad. Han sitter sammen med sine fire søsken i styrene i familiebedriftene.

– Hvordan har familieformuen formet deg som politiker?

– Jeg har sett verdien av å jobbe og arbeide hardt. Da jeg var ung var sommerjobben å feie gaten, bære plank og gipsplater, hogge trær til ved, vi hadde det selvfølgelig greit økonomisk, men jeg tror det er verdien av hardt arbeid som preger meg og at penger ikke er noe annet enn størknet svette, sier Sivert Bjørnstad.

Ti ting du bør vite om Sivert Bjørnstad Ekspandér faktaboks Begynte med politikk som 14-åring i Trondheim da han ble med i Frps ungdomsparti. Satt i bystyret i Trondheim fra han var 19 år.

Kom inn på Stortinget i 2013 som 23-åring og ble Stortingets yngste.

Er en av Stortingets rikeste med en ligningsformue på rundt 70 millioner

Sitter i næringskomiteen, som Frps næringspolitiske talsperson.

Vil avskaffe kontantstøtten, formueskatten og kongehuset.

Stolt av fått til i regjering: Redusert skatt og avgifter, for satsing på veiutbygging og samferdsel.

Forbilde på den andre siden av politikken: Aps Martin Kolberg.

Kjæreste med Høyres Mari Holm Lønseth

Drivkraft: Å bidra til å øke folks mulighet til å bestemme over eget liv.

Støre fått for mye kritikk for pengene

Sivert Bjørnstad mener Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått for mye kritikk for sin formue.

Støre har solgt seg ut av aksjefond etter å ha møtt massiv kritikk fordi han på denne måten indirekte investerte flere titalls millioner i selskaper som står for verdier som ikke er i overensstemmelse med Ap-politikk, blant annet i privat eldreomsorg.

Nå står Ap-lederens formue i banken.

– Jeg mener det er feil at Jonas Gahr Støre må ha pengene passivt på en konto i stedet for at pengene kunne vært investert i norske arbeidsplasser og virksomheter. Samfunnet ville hatt mye større nytte av disse pengene hans hvis de var i arbeid enn at de står på en død bankkonto, sier han.

Frps landsmøte vedtok i mai å fjerne formuesskatten helt. Dessuten vil partiet fjerne eiendomsskatten og lover å aldri gjeninnføre arveavgiften.

Bjørnstad er halvstudert fra Handelshøyskolen BI, og sier at en dag skal han fullføre bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. I mellomtiden får han erfaring og innsikt i økonomi som Frps næringspolitiske talsperson.

Sine 30 år til tross; Bjørnstad har rukket å sitte to perioder på Stortinget, han er listetopp for Frp i Trøndelag og regner med å komme inn til høsten også.

TOPPTURER: Sivert Bjørnstad er kjæreste er Høyres Mari Holm Lønseth. i feriene går de gjerne toppturer sammen og de diskuterer mye politikk, men kan ikke lenger være like åpne etter at regjeringssamarbeidet sprakk Foto: Privat

For dårlig til å avsløre Sp

Frp sliter på meningsmålingene og er foreløpig langt unna 15 prosents oppslutning som partiet fikk ved forrige stortingsvalg. Nå i sommer vaker oppslutningen rundt 10 prosent.

– Det tar selvsagt tid å bygge seg opp som et opposisjonsparti igjen. Vi er jo sterkt knyttet til det regjeringsprosjektet vi var en del av i nesten sju år, sier han.

– Hva er målet for årets valg?

– Det må være å få like mange mandater som sist.

– Altså 15 prosent?

– Ja, potensialet ligger der, men på sikt er potensialet mye større.

– Hvor stort?

– Hvorfor ikke 51 prosent, sier han og ler.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Frp mister velgere særlig til Senterpartiet, Sp. Sivert Bjørnstad mener at partiet har vært for lite hard i klypa med Sp.

– Vi har vært for dårlige til å avkle Sp når de har prøvd å ikle seg våre klær. Vi har vært for dårlige til å avsløre dem når de sier noe og gjør noe helt annet. Jeg håper at de velgerne som vi i Frp de siste årene har lånt ut til Sp heller kommer tilbake og stemmer på originalen, altså oss, sier han.

NÆRINGSPOLITIKK: Sivert Bjørnstad er næringspolitisk talsperson for Frp Foto: Terje Bendiksby / NTB

Tabbe å ta Venstre og KrF inn i regjeringen

Frp gikk ut av Solberg-regjeringen i januar 2020. Bjørnstad tror det var en riktig beslutning.

– Det er vanskelig å være etterpåklok. Problemet var at det over tid bygget seg opp en misnøye både internt og blant velgerne over en flertallsregjering som var blitt grå, kjedelig og som ikke hadde mye politiske ambisjoner. I det Venstre og KrF kom inn ble det mer og mer en administrasjonsstyrt regjering som ikke hadde egne politiske saker, forklarer Bjørnstad.

Han mener det var feil å ta inn Venstre og KrF inn i Solberg-regjeringen.

– Sett i ettertid burde vi unngått det, det var en tabbe. I en flertallsregjering skjer dragkamper internt, man legger frem kompromisser for Stortinget og i åpent landskap, det var ikke positivt for oss eller for KrF og Venstre, mulig det var bra for Høyre som det dominerende partiet, men ikke for oss andre.

– Vil det være mulig for Frp å gå i regjering med KrF og Venstre igjen?

– Nei, det mener jeg ikke er mulig på lang tid, i hvert ikke de neste fem eller ti årene. Det må skje mye for at det skal bli mulig, det ligger nok langt frem i tid, men man vet jo aldri hva som kan skje i politikken.

Bruddet med regjeringen har også fått noen konsekvenser på hjemmebane. Sivert Bjørnstad er kjæreste med Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre, også hun er fra Trondheim.

– Tidligere da vi begge hadde partier som satt i regjering kunne vi snakke mer åpent med hverandre. Nå kan vi ikke lenger være like åpne og det blir mer partitaktikk, sier han.

Om Siv og Sylvi

Siv Jensen gikk av som leder av Frp i våres. Når Stortinget kommer sammen igjen i høst er Jensen ute av rikspolitikken.

– Jeg vil savne Siv som kollega, hennes analyser, hennes «drive» og alt hva hun har fått til med dette partiet. Nå er det opp til oss som skal fortsette å forvalte dette videre, sier han.

– Er Sylvi Listhaug samlende nok til å kunne bli statsminister?

– Ja, det tror jeg. Det handler om å være en god politiker om å ha visjoner for fremtiden, og det potensial har Sylvi Listhaug. Hun er en veldig folkelig person som det er lett å prate med, det tror jeg blir enda viktigere fremover at det er en person som velgerne kjenner seg igjen i.