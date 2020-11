I tillegg har om lag halvparten av førstegangskjøpere har lån som ligger tett opp til kravet om maksimal belåningsgrad, mot rundt en fjerdedel av alle låntakere.

Det viser Finanstilsynets ferske boliglånsundersøkelse.

Belåningsgraden forteller hvor stor andel av prisen på boligen som kjøperen har lånt av banken.

Når en av fem førstegangskjøpere har en belåningsgrad på over 85 prosent, betyr det at de har egenkapital på under 15 prosent av det boligen koster.

I tillegg har en litt større andel av førstegangskjøpere en gjeldsgrad på mellom 475 og 500 prosent, enn andre låntakere. Det betyr at de har lånt nesten fem ganger så mye som de tjener.

– Jeg tror nok at en god del av disse får låne mer enten fordi de har tilleggssikkerhet i foreldres bolig, som gjør at lånegiver kan se bort fra kravet, og så er det nok en del førstegangskjøpere som har høy utjevningsevne og sikker jobb, og dermed kommer de inn på fleksibilitetskvoten, sier Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til NRK.

Boliglånsforskriften Ekspandér faktaboks Boliglånet for primærbolig kan ikke overstige 85 prosent av verdien av boligen du kjøper.

Bankene kan ikke gi deg lån som er over fem ganger din årlige inntekt.

Bankene kan gi unntak for disse reglene i 10 prosent av lånene hvert kvartal. Unntaket for dette er Oslo, der grensen er 8 prosent.

Dagens forskrift gjelder frem til 31. desember 2020, etter å ha blitt fornyet i november 2019.

Opprinnelig ble boliglånsforskriften innført i starten av 2017, for å dempe den sterke boligprisveksten som hadde vært.

I utgangspunktet kan bankene bryte kravene i forskriften i 10 prosent av utlånene hvert kvartal. I forbindelse med koronapandemien ble dette taket midlertidig økt til 20 prosent i andre og tredje kvartal. I fjerde kvartal settes grensen tilbake til 10 prosent. Kilde: Regjeringen

Kommer ny boliglånforskrift

Egenkapital på 15 prosent er et av kravene til førstegangskjøpere i dag. Samtidig har bankene lov til å bryte et eller flere av kravene i boliglånsforskriften for en andel av lånene de gir. Det gir bankene rom til å utøve skjønn i tildelingen av lån.

Den gamle forskriften om boliglån går ut ved årsskiftet, og regjeringen vil trolig presentere en ny forskrift om kort tid.

– Vi har foreslått at man burde vurdert å innføre en ny regel som gjør at unge mennesker med høy betjeningsevne som ikke har foreldrehjelp, og som sliter med å skrape sammen nok egenkapital, de bør kunne låne penger med lavere egenkaptial, mot at de binder renten, sier Geving.

Gjennomsnittlig belåningsgrad for nye lån, var 65 prosent i årets undersøkelse. Det er samme nivå som i 2019, men noe høyere enn i årene før.

Høyere gjeldsgrad: – Bekymringsfullt

Lån gitt til førstegangskjøpere utgjorde 10 prosent av innvilget lånevolum for nedbetalingslån i årets undersøkelse, som er om lag 1 prosentpoeng høyere enn i fjor.

Den gjennomsnittlige gjeldsgraden hos låntakere som tok opp nye boliglån, økte til 338 prosent i årets undersøkelse.

– Årets boliglånsundersøkelse viser at en stor og økende del av nye lån tas opp av låntakere med høy samlet gjeld. Mange låntakere har både høy samlet gjeld i forhold til inntekt, og boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi, sier direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud.

– Dette er bekymringsfullt da disse låntakerne kan være særlig sårbare ved bortfall av inntekt, økt rente eller fall i boligpriser.

Geving sier at innstramminger i dagens utlånspraksis kan bringe boligmarkedet i ubalanse og skape problemer i økonomien.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: CF-Wesenberg

– Vi deler Finanstilsynets bekymring for sårbarhet i husholdningssektoren og risiko for finansiell ustabilitet som følge av gjeldsoppbygging, men vi vurderer risikoen som større dersom man strammer for hardt inn på utlånspraksis. Et velfungerende boligmarked er en svært viktig faktor i gjeninnhentingen av norsk økonomi, sier Geving.

Gjelds- og belåningsgraden økte med 8 prosentpoeng i fjor. En av fire nye lån ble tatt opp av låntakere med belåningsgrad over 75 prosent av boligverdi og over fire ganger årlig inntekt. Det gjorde at Finanstilsynet i fjor mente at vi hadde fått flere sårbare låntakere.