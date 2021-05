– Har du kjent noen bevegelser i det siste, spør jordmor Karen Juell og smiler.

Anna Mazurek er på svangerskapskontroll på Grønland helsestasjon. Hun har bodd i Norge i litt over to år, og som gravid er det mye som er nytt. Hun er fortsatt usikker på hvor ofte hun skal gå til jordmor og hvordan det er å føde i Norge.

– Jeg begynner å kjenne mer og mer til systemet, sier hun på engelsk.

Svangerskapskontroll hos jordmor. Foto: Helge Tvedten / NRK

Mazurek er med i et forskningstudien MIPREG der formålet er å bedre svangerskap- og fødselsomsorgen for kvinner som er nye i Norge, slik at eventuelle komplikasjoner kan oppdages tidligere i svangerskapet.

– Har du sett appen, spør jordmor samtidig som hun viser hvordan man endrer språk under innstillinger.

En informasjonsapp

– Engelsk, norsk, arabisk, somali, urdu, tigrinja og tyrkisk.

Benedikte Lindskog er medisisk antropolog og forsker ved OsloMet, og forteller at informasjonsappen har syv ulike språkinnstillinger.

Forsker Benedikte Lindskog forteller hvordan appen fungerer. Foto: Helge Tvedten / NRK

Til sammen skal 150 kvinner, fordelt på tre ulike helsestasjoner i Oslo, teste ut den nye appen.

Informasjonsappen viser ni symptomer som er typiske faresignaler under graviditeten. Klikker du deg inn på ett av dem får du opp mer informasjon. Informasjonen leses også opp slik at man ikke er avhengig av å kunne lese.

Forskere håper at en informasjonsapp skal bedre fødselsomsorgen Du trenger javascript for å se video.

– Så kan du trykke deg direkte videre, da ringer du opp til det sykehuset du sokner til, forteller Lindskog.

– Appen skal hjelpe deg med å forstå hva som er de viktigste tingene. Dette må man reagere på og ta kontakt i tide. Da tror jeg at man kan unngå hendelser i denne gruppen, sier overlege og forsker, Ingvil Krarup Sørbye ved Nasjonalt ved senter for kvinnehelseforskning, OUS.

Appen er utformet blant annet på bakgrunn av erfaringer og opplevelser fra 400 gravide innvandrerkvinner, som er intervjuet tidligere i studien, og i samarbeid med et dansk søsterprosjekt som allerede har fått gode tilbakemeldinger på bruk av appen.

Kvinnene som rekrutteres har vært i Norge i fem år eller mindre.

Forhøyet risiko

– Selv om fødselsomsorgen blir bedre i Norge, så gjenstår det et gap mellom norske kvinner og de som er født i utlandet, sier overlege og forsker, Ingvil Krarup Sørbye.

Sørbye vil bedre svangerskapsomsorgen for innvandrerkvinner. Foto: Helge Tvedten / NRK

Hun forteller at de i forkant gjennomførte en kartlegging for å se om det er slik, som tidligere forskning har vist, at kvinner som selv ikke er født i Norge har økt risiko for uheldig utfall.

– Og fortsatt er det slik at kvinner fra en del grupper har økt sjanse for for eksempel dødfødsel, cirka doblet sjanse. Det er også økt sjanse for akutt keisersnitt, for å få alvorlige rifter ned mot endetarmen og økt risiko for at barnet får en lavere Apgar-score når de blir født.

Hva er årsaken til det?

Sørbye forklarer at for å få svar på dette har de valgt å intervjue 400 kvinner. I tilegg har de dybdeintervjuet 20 kvinner samt helsearbeidere.

Tilbakemeldingene de fikk dreide seg blant annet om at kvinnene ikke forsto den informasjonen som ble gitt, at de ikke fikk dekket tolkebehovet sitt eller at de ble møtt på en annen måte på grunn av bekledning eller utseende.

Vil forbedre svangerskapskontrollen

I tilegg til appen får kvinnene som er med i studien ekstra tid hos jordmor ved første konsultasjon, en ekstra ultralyd og tolk bestilles. Samtidig skal helsevesenet kurses i mangfoldskompetanse for å blir bedre på å møte denne pasientgruppen.

Studien er finansiert med over tolv millioner kroner fra Norges forskningsråd.

Nylig innvandrede kvinner til Oslo utgjør i dag en større del av dem som føder barn i dag enn for bare noen år siden. Siden 2008 har andel fødseler av mødre som selv ikke er født i Norge økt fra 19,9 prosent til 30,2 prosent, ifølge en rapport fra Hesedirektoratet.

Skal teste den ut

– Å ha informasjonen på engelsk er veldig bra. Nå har jeg den, så jeg skal fortsette å bruke den, sier polske Anna Mazurek på vei ut i sola med appen på telefonen.