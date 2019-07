– Det er helt sykt, det har jo alltid vært en drøm, sier Emil Bergquist Pedersen.

Han er en av tre norske gutter som har sikret seg en plass i finalen. Denne uken reiser han til New York for å kjempe om tittelen som verdensmester.

– Jeg har ikke helt skjønt at jeg skal til New York for å spille i VM. Jeg gleder meg, men så gruer jeg meg også litt, sier han.

På bare noen år har actionspillet blitt et av verdens største, med rundt 250 millioner registrerte spillere.

– Det er kult å tenke på at jeg er en av verdens beste, sier Emil, som går under navnet «Nyhrox» i spillverdenen.

Nesten 30.000 mennesker skal være tilstede for å følge med på finalen. Snart reiser Emil til New York for å kjempe om seieren. Foto: Oda Lund Finsås / NRK

Kan vinne millioner

Finalen deles i to turneringer: «Solo» der man spiller alene, og «duo» der to spillere kvalifiserer seg sammen og spiller på lag. Emil er kvalifisert i duo sammen med en gutt fra Østerrike.

Dersom de vinner mottar de en pengepremie på nærmere 30 millioner norske kroner.

– Førstepremien er delt på to i duo-turneringen, så da blir det 15 millioner hver, forteller Emil, men legger vekt på at han kun ser på pengene som en bonus.

Norges yngste i finalen

14 år gamle Martin Foss Andersen, best kjent som spilleren «MrSavage», har klart å kvalifisere seg både i duo og solo.

Han er en stor favoritt blant finaledeltakerne.

– Jeg tenkte egentlig ikke på å satse. Det var bare morsomt å spille. Så fant jeg etter hvert ut at jeg spilte like godt som de profesjonelle. Og av og til bedre! Da bare fortsatte jeg, forteller Martin.

Martin Foss Andersen, «MrSavage», er den yngste nordmannen som skal delta i VM. Han er kvalifisert til begge finaleturneringene. Foto: Peter Rudi Pettersen

14-åringen følges av nesten 900.000 på Youtube. På strømmetjenesten Twitch kan folk følge med direkte når han spiller.

– Det pleier å være alt fra 4000 til 8000 som ser på når jeg streamer på Twitch. Det høyeste var 127.000, forteller Martin.

Han synes det morsomste med Fortnite er å spille med venner, og har fått flere gjennom spillingen.

– Det er et stort miljø blant spillerne, og de er fra hele verden. Jeg snakker mest med europeiske og amerikanske spillere, sier Martin.

Foreldre bør engasjere seg

Seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, Beate W. Hygen, har blant annet forsket på barn og gaming.

Hun tror det er viktig at foreldre engasjerer seg og setter seg inn i spillingen.

– Gaming er for mange unge en fornøyelig aktivitet på lik linje med andre aktiviteter. Det er viktig at foreldre viser engasjement for denne aktiviteten, slik de gjør ovenfor andre ting barna deres driver med, sier hun.

Forsker innen barn og gaming, Beate Hygen, synes det er en bragd at de to norske guttene har kommet til finalen. Foto: NTNU Samfunnsforskning

Hygen mener det er viktig å ha litt kunnskap om spillingen, og å vise engasjement.

– Da er man også bedre rustet til å sette de grensene man mener er passende for sitt barn, sier hun.

Hun ønsker å gratulere guttene som skal til finalen.

– De må være fantastisk dyktige ettersom de har klart å kvalifisere seg til VM-finalen. De har jo konkurrert mot enormt mange andre ettersom alle som spiller har muligheten til å kvalifisere seg, sier hun.