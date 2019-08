Elvestuen nektet å svare på om han er enig med statsministeren

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at regjeringen må ta på alvor at folk mener bompengebelastningen er for høy. I partielderdebatten fra Arendal mandag sa hun blant annet at strikken for bompengebilistene var strukket litt for langt. Samtidig sier stortingsrepresentant Guri Melby i Venstre at det blir vanskelig for partiet å fortsette i regjering dersom det blir kutt i bompengene.

Nå nekter partiets andre nestleder, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, å svare på om han støtter noen av utsagnene.

Fikk gjentatte spørsmål om bompengeopprøret

Elvestuen er én av dem som har vært med å forhandle et bompengeforlik i regjeringen. På direkte spørsmål om han er enig i egen statsministers utsagn, sier klima- og miljøministeren:

– Vi har ingen bompengekrise, vi har en klimakrise som alle andre. Det er den vi må ta tak i, og det vi må gjøre er å fortsette den store suksessen med blant annet byvekstavtalene. Vi skal nå nullvekstmålene med ikke å få flere biler inn i byene. Det skal vi fortsette med.

– Det høres flott ut, men spørsmålet var om du er enig med statsministeren din i at det har blitt en litt for mye bompenger for folk å betale?

– Det er det vi må ha for å gjennomføre den politikken for å få de resultatene vi trenger. I år var det første året i Norge hvor ingen av byene overskred reglene for luftforurensing.

– Du svarer ikke på det jeg spør om. Har det blitt for mye bompenger å betale?

– Jeg står på det som står i Granavolden-erklæringen. Der sier man at man skal sette ned bompenger og tilskudd ute i landet, mens satsingen i de store byene på kollektiv, sykkel og å holde nullvekstmålet skal videreføres. Vi har ingen bompengekrise i Norge, sier Elvestuen.

Ville heller ikke svare på Melby-utspill

Guri Melby er stortingsrepresentant for Venstre. Tirsdag var hun ute i Nettavisen og sa at det vil være vanskelig for Venstre å fortsette i regjering dersom forhandlingene internt gjør at det blir mindre bompenger.

Heller ikke dette utspillet vil Elvestuen svare på.

– Er du enig med Melby?

– Vi skal stå på Granavolden. Dette forhandlet vi fire partiene om i vinter og vi har kommet frem til en enighet med betydelig økt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.

– Blir det vanskelig å sitte i regjering for Venstre hvis bompengene går ned?

– Formålet med det vi skal oppnå er at vi skal ha kollektivtransport...

– Jeg forstår at du ønsker kollektivtransport, men blir det vanskelig for Venstre å sitte i regjering dersom det blir lavere bompenger?

– Dette er en helhet hvor vi skal gjennomføre politikken fra Granavolden, og da er det å holde på bompengesystemet i byene.

– Jeg forstår at du er opptatt av å forklare at dere er gode på kollektivtransport, men det jeg spør om er: Blir det vanskelig for Venstre å sitte i regjering hvis bompengene blir redusert?

– Det blir vanskelig for Venstre å sitte i regjering hvis vi ikke når målene i de store byene, sier Elvestuen.