Denne vinteren har flere av dem som leier ut elsparkesykler valgt holde tilbudet i gang gjennom vinteren. Sparkesykler på fortauene skaper utfordringer for dem som brøyter snø.

En av dem som har fått merke det er snøbrøyter Anders Backe i Hadeland Maskindrift. I løpet av en arbeidsdag kan 26-åringen fra Hadeland bruke alt fra en halvtime til en og en halv time på å flytte elsparkesykler

– Det blir egentlig bare verre og verre. Det kommer stadig vekk nye aktører på banen, og da blir det flere sparkesykler å rydde vekk, og det sinker oss en god del. De kan parkeres hvor som helst. Ofte må vi gå ut å flytte dem. Det gjør at det tar langer tid å få vekk snøen, sier Backe.

Anders Backe i Hadeland Maskindrift bruker mye tid på å flytte elsparkesykler Foto: Andreas Krantz / NRK

100 biler i sving

Hadeland Maskindrift har ansvaret for brøytingen i Oslo sentrum på oppdrag for Bymiljøetaten. Deres jobb er holde veier, fortau og sykkelfelt fremkommelige. Når det kommer snø har de rundt 100 brøytebiler i sving.

– Elsparkesyklene i bybildet gjør jobben ekstra tungvint for mange av våre sjåfører. I sommerhalvåret skaper de problemer når vi skal rengjøre gatene. Nå på vinteren står de i veien når vi skal brøyte og snø, sier controller Arne Christian Sandsengen (53) i Hadeland Maskindrift.

Arne Christian Sandsengen i Hadeland Maskindrift. Foto: Andreas Krantz / NRK

Les også: Dømt til 18 dagers fengsel etter påkjørsel med elsparkesykkel

Kommunen er i dialog med bransjen

Han er i løpende kontakt med Oslo kommune om utfordringen. Bymiljøetaten i Oslo kommune er kjent med at elsparkesyklene iblant forsinker brøytingen.

Seksjonssjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten forteller at de er i løpende dialog med bransjen.

– Vi er god dialog med aktørene. Dialogen går blant annet ut på å etablere soner hvor det ikke mulig å parkere elsparkesykler, sier Hjertum.

Joakim Hjertum, seksjonssjef i Bymiljøetaten. Foto: Jon Gimmingsrud

Kommunen har fått utviklet en app hvor brøytebilsjåførene kan melde inn ting som gjør brøytingen vanskelig. Dataene fra appen vil kommunen bruke til å etablere soner hvor det ikke er mulig å sette fra seg sparkesyklene, i samråd med bransjen.

Venter på kommunen

Norgessjef i Tier Mobility, Lars Christian Grødem-Olsen er i dialog med Oslo kommune. Tier er en av aktørene som har elsparkesykler ute i Oslo i vinter.

Lars Christian Grødem-Olsen etterlyser føringer fra kommunen for hvordan elsykkelbransjen skal reguleres. Foto: NTB

– Oslo kommune har ennå ikke lagt føringer for hvordan elsparkesykler skal driftes på vinteren. Vi mener det burde være en klar ansvarliggjøring fra kommunens side og derfor støtter vi arbeidet som pågår i regjeringen for å tydeliggjøre kommunenes hjemmel til å regulere vår bransje, sier han til NRK.

Etterlyser stativer

Snøbrøyter Anders Backe forstår godt at mange bruker elsparkesyklene i Oslo, men han skulle ønske at folk tenkte mer over hvor de parkerer.

– Parker dem innerst på fortauene, ikke helt ut mot gata, slik at det er mulig for oss å kjøre forbi, sier han.

Flere av aktørene i bransjen er i gang med å teste ut stativer for elsparkesyklene, på lik linje med bysyklene. Det mener Backe at vil løse mye. Han ser imidlertid noe positivt i at han må flytte sparkesyklene.

– De er ganske tunge, så det er jo god trening, smiler han.