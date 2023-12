Elsa Lystad er død

– Min mor sovnet stille inn i går kveld, bekrefter sønnen Hallvard Szemes overfor NRK onsdag ettermiddag.

– Det var veldig fredfullt, det hele var over på to timer, og familien var til stede. Det var en fin utgang på et langt liv, sier Szemes.

Lystad var en av Norges mest kjente skuespillere i flere tiår.

– Hun vil bli husket som en som spredte både glede, latter og alvor. Vi bærer med oss de gode minnene. Hun har gjort et uutslettelig inntrykk både på oss og veldig mange andre, sier sønnen.

Geir Kvarme: – et lite stykke Norge

Elsa Lystad og Geir Kvarme. Foto: Marius Alstedt / NRK

Geir Kvarme, som spilte med Lystad i Fredrikssons Fabrikk, sier til NRK at Lystad var seg selv helt til det siste.

– Det er ikke så veldig lenge siden jeg besøkte Elsa. Hun var dårlig på slutten, men hun glimtet likevel til, og man så Elsa langt der inne selv mot slutten, sier Kvarme.

Lystad var en av de første skuespillerne Kvarme jobbet med.

– Jeg vokste jo opp med henne og var veldig glad for at jeg fikk lov til å jobbe med henne, hun var jo et lite stykke Norge fra før jeg ble kjent med henne.

– Jeg tenker på henne som en stor gave jeg har fått lov til å ha i livet mitt.

Anne Marie Ottersen: – kom fra enkle kår

Anne Marie Ottersen husker Elsa Lystad som hel ved. Foto: NTB

Skuespiller Anne Marie Ottersen sier hun vil huske sin kollega med varme.

– Elsa var et oppkomme av humør og humor og overskudd og glede. Veldig mange komikere sier de ikke er morsomme privat, men det var Elsa! Fungerte ikke ting i sosiale sammenhenger, trådte Elsa til og fikk stemningen på topp.

Ottersen trekker frem at Lystad ikke kom fra noe møblert hjem.

– Hun var et spesielt menneske. Hun kom fra enkle kår, og det tok hun alltid med seg. Da hun fikk suksess, så forble hun jordet. Hun var hel ved. Det var aldri noe jåleri med Elsa.

Ottersen spilte med Lystad i komedien Fredrikssons fabrikk, men hun vil understreke at Elsa Lystad ikke bare var en komiker.

– Jeg husker spesielt Elsa i rollen som Selma Brøter i Per Bronkens tv-film ved samme navn. Og hun spilte i Tsjekovs "Tre søstre". Elsa behersket hele spekteret!, sier Anne Marie Ottersen.

Bør Børson

Hun debuterte i rollen som «Laura Isaksen» i «Bør Børson jr.» på Falkbergets teater i 1957.

Gjennom sin karriere var hun ansatt både på Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater og Den Nationale Scene.

Den siste halvparten av sitt aktive skuespillerliv arbeidet hun som frilanser og hadde der noen av sine mest kjente roller.

Se «Fredrikssons fabrikk» Foto: NTB

«Fredrikssons fabrikk»

Aller mest kjent er Lystad kanskje for sin rolle som «Oddveig» i TV-serien «Fredrikssons fabrikk».

Sammen med Aud Schønemann, Anne Marie Ottersen og Brit Elisabeth Haagensli utgjorde hun den trolig sterkeste kvartetten noen gang i norsk TV-historie.

Da serien etter tre sesonger ble spillefilm, spilte Lystad også i den.

Elsa Lystad ikledd kostyme til rollen som enkefru Terentia i teaterstykket «Et fandens fruentimmer» på Victoriateateret i 1994. Foto: Lise Åserud / NTB

Kjente filmer

Gjennom årene var også Lystad med i noen av norgeshistoriens mest kjente filmer.

Hun spilte Bennys forlovede i Olsen-banden, og var også med i klassikere som «Bør Børson jr.». og «Fleksnes».

Hun ble i 2007 hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull for 50 år på scenen.