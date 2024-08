På kontoen til Donald Trump på X/Twitter dukket det i dag opp et nytt innlegg – en promovideo for hans presidentvalgkampanje.

Det er drøyt et år siden sist han publiserte noe på plattformen. Da var det snakk om et arrestasjonsbilde fra Georgia sammen med teksten «valgpåvirkning ikke gi opp».

Trump ble utestengt fra plattformen etter stormingen av Kongressbygningen i 2021. Elon Musk gjenåpnet kontoen etter han kjøpte plattformen – som han døpte om fra Twitter til X.

Klokken 02.00 norsk tid skal Musk intervjue presidentkandidaten. Intervjuet skal vises på X.

Dette er en av flere promoer som blir spredt på sosiale medier. Foto: Skjermbilde / X

Fra Clinton til Trump

Om man kun har fulgt med på Elon Musks offentlige uttalelser de siste par årene, og da særlig på hans egen X-konto, er det en god sjanse for at du har blitt eksponert for en del kontroversielle meninger.

En hyppig gjenganger er hans intense misnøye med alt han anser som «woke», og nylig har han blitt anklagd for å spre ekstremistiske konspirasjonsteorier rundt knivstikkingene som nylig skjedde i England.

Musk har også offentlig uttrykt sin støtte til presidentkandidat Donald Trump, og har donert store summer til en PAC som støtter Trumps valgkamp.

Men slik har det ikke alltid vært.

Musk har selv uttalt at han tidligere har stemt for både Hillary Clinton og Joe Biden over Trump i tidligere valg.

Mannen som i dag ikke anerkjenner sitt eget barn fordi hun er trans, har tidligere uttrykt støtte til skeive.

Selv om Musk stiller seg negativ til bruken av pronomen uttrykker han fortsatt støtte til transpersoner i dette innlegget. Foto: Skjermbilde / X

– Virker som han har blitt radikalisert

– Det er særlig i sammenheng med Trump de siste årene, hvor Musk har gått i retning mer og mer konspirasjonsorienterte holdninger, sier rådgiver i Civita og USA-ekspert Eirik Løkke.

Eirik Løkke er rådgiver i Civita og er blitt omtalt av Stavanger Aftenblad som «hele Norges USA-ekspert». Foto: Hanna Johre

Han har fulgt Musk sin politiske utvikling opp gjennom årene, men mener det er vanskelig å peke ut hva som har vært den utløsende faktoren for endringen i Musks holdninger.

– Det virker som han har blitt radikalisert de siste årene.

Musk selv har pekt på sin datters kjønnsbytte som en av årsakene til hans politiske skifte.

– Min sønn Xavier er død. Drept av «woke»-hjerneviruset, uttalte Musk i et intervju med Jordan Peterson, publisert av Daily Wire.

Musk og datteren har kjempet en offentlig kamp i sosiale medier, hvor Musk har langet ut om datterens oppvekst, mens hun har kategorisert store deler av hans historier som løgn.

Datteren har av åpenbare grunner distansert seg fra sin far, som flere ganger har uttrykt negative holdninger mot transpersoner.

Jordan Peterson er en kanadisk psykolog som har opparbeidet seg en stor følgerskare på internett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2016 etter å ha kritisert politisk korrekthet på YouTube. Foto: Mark Peterson / Redux

Løkke utelukker ikke at radikaliseringen av Musk kan også ha vært påvirket av hans egen tidsbruk på X.

– Det er sikkert en del av forklaringen. Det er vanskelig å skjønne hva det rasjonelle grunnlaget for disse meningene skulle være.

Spår liten X-effekt for Trump

Men, hvor mye vil denne seansen mellom Trump og Musk ha å si for valgkampen?

Lite, mener Løkke.

– Beste scenario for Trump er om han får ut mer om sin økonomiske agenda og politikk. I verste fall kan det slå tilbake på ham.

Snakkepunkt som etnisiteten til Kamala Harris blir sett på som en potensiell fallgruve.

Løkke anser Elon Musk som så innlemmet i Trump-sfæren at dette intervjuet vil ha liten effekt utover den allerede etablerte følgerbasen som tilhører den forrige presidenten.