Elon Musk til Norge: – Skal møte det norske teamet

Kommunkasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge bekrefter overfor NRK at Tesla-gründeren skal til Norge lørdag.

– Elon Musk er her for å møte det norske teamet, og se på forbedringer som er gjort det siste året, sier Roland til NRK.



Elon Musk og selskapet har tidligere erkjent problemer med servicekapasiteten i Norge, og Forbrukerrådet merket i fjor en markant økning i henvendelser om problemer med Tesla-biler.



– Vi har erkjent at vi har hatt utfordringer med servicekapasitet i Norge tidligere. Det er gjort flere grep i 2018 for å forbedre dette, sier Roland.

Den 47 år gamle Tesla-gründeren vil ikke være tilgjengelig for pressen under sitt norgesbesøk. Han skriver på Twitter at han skal besøke hovedkvarteret i Amsterdam og Oslo i kveld, og at han ser frem til å se tusenvis av Tesla Model 3 på vei til nye eiere i Europa.



Doblet avdeling i fjor

Roland i Tesla Norge viser til at selskapet det siste året har doblet antall ansatte i det norske serviceteamet.



– Vi har ansatt mer enn 360 nye medarbeidere til serviceavdelingen i 2018.



Samtidig jobbes det også med en ny mobil serviceordning, som innebærer at teknikere reiser hjem til kundene ved behov for bilservice.



– Vi har en konstruktiv dialog med myndighetene, og håper fremtidige endringer vil la oss gi norske kunder et mer omfattende mobilt servicetilbud.

Det er ikke første gang Musk er på norgesbesøk. I 2016 deltok han på en konferanse i regi av regjeringen om grønn omstilling. Da mente han at Norge står i en unik posisjon til å finansiere grønnere energi og transport i fremtiden.