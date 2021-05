Tesla-gründeren Elon Musk fortalte i det amerikanske underholdningsprogrammet Saturday Night Live i forrige uke, at han har Aspergers syndrom.

Dette syndromet er en form for autisme, og ligger under samlebetegnelsen autisme spekterdiagnose.

«Jeg skaper faktisk historie i kveld, som den første personen med Aspbergers som leder Saturday Night Live. Eller i alle fall den første som innrømmer det», sa Musk, til et jublende publikum.

Slik hjernen min fungerer

53 millioner følger Musk på Twitter. Han er blitt sterkt kritisert for mye av det han skriver på kontoen sin.

«Til alle dere som jeg har fornærmet vil jeg bare si: «Jeg vet at jeg noen ganger sier eller legger ut rare ting, men det er akkurat slik hjernen min fungerer. Til alle dere jeg har fornærmet, vil jeg bare si: Jeg fant opp elektriske biler på nytt, og jeg sender folk til Mars. Trodde dere jeg skulle være en chill, vanlig fyr?» sa Musk.

Store utfordringer

– Det at Musk forteller at han har Aspergers kan jo for mange være fint, gi dem en følelse av at når du har en diagnose, kommer du langt i livet. Det sier Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen i Norge

Men for like mange blir ofte følelsen stikk motsatt. Mange føler at de verken er Rainman eller Musk.

– De som har en autismespekterdiagnose, som har et godt språk, som ikke har utviklingshemninger, som ser ut til å klare seg godt i livet, de har mange usynlige vanskeligheter. De er det vanskelig å få hjelp til.

Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen i Norge Foto: Autismeforeningen

Drangsholt sier det kan gå på hverdagsoppfølging som hjelp til husarbeid eller å organisere uka.

– Musk har nok sikkert minst én personlig assistent. Får man den hjelpen man trenger har man en helt annen kapasitet til å bruke styrkeområdene sine. Være kreativ, være oppfinner.

Ulike

Drangsholt sier det er svært viktig med individuell forståelse og oppfølging. Mange vil ha behov for langvarig og kontinuerlig hjelp, ha hjelpere rundt seg som har troen på dem.

– Har du diagnosen handler det mye om misforståelse, man kan ha et kommunikasjonsproblem. Selv om man kan prate godt, kan det være umulig å kommunisere det du har behov for. Mange tar på seg en maske i hverdagen.

Drangsholt sier det er viktig å spørre seg hvem personen bak diagnosen er. De som har en autistisk spekterdiagnose som Aspergers, er svært ulike.

– At Musk har autismediagnose burde vekke opp folk i samfunnet. Hos regjering, stat og kommune. De må stille seg spørsmålet: Hva må vi gjøre for at de med diagnose skal få ta ut sitt aller beste.

Hjernen fungerer litt annerledes

Foreningen Spekteret er en brukerstyrt organisasjon for voksne med autismespektertilstander,

I en e-post til NRK skriver nestlederen i foreningen, Nann Jovold-Evenmo:

– For oss i Foreningen Spekteret er det positivt når slike ressursmennesker står frem, fordi de viser at vi er mer enn en diagnose, og at vi har et mangfold både i hvem vi er som enkeltindivider, og gruppe. Men også hvordan vi har en unikhet som bør tas vare på, i stedet for at vi skal gjemme den fordi vi er redde for stigmatisering og utenforskap.

Nestleder i Foreningen Spekteret, Nann Jovold-Evemo. Foto: Privat

Vi kan ikke alle være som Elon Musk, for det er ikke slik at alle Aspergere er supermennesker.

Det handler om at vi alle er forskjellige, og selv uten diagnosen vil mange aldri verken gjøre karriere, skape seg et navn eller kanskje stå i jobb.

Hadde Aspergere ikke blitt hindret av det som for oss er barrierer i samfunnet, ville flere fått vist sitt potensial. Vi må gjøre ting på vår måte, for våre hjerner fungerer noe annerledes enn for dem som ikke har denne diagnosen.