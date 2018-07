Elon Musk beklager pedofil-utspill

På onsdag tok Musk til Twitter og rettet en beklagelse til Unsworth, som deltok i redningsoperasjonen etter de thailandske fotballguttene og treneren deres.

– Uansett, hans handlinger overfor meg rettferdigjør ikke mine handlinger overfor ham, og derfor beklager jeg til Mr. Unsworth og til selskapene jeg leder. Feilen er min og min alene, skriver Musk.

Handlingene Musk referer til er et utspill fra Unsworth der han omtalte miniubåten til Musk som et PR-stunt og ba han «stikke ubåten der det gjør vondt».

Det provoserte Musk, som hevder at mini-ubåten ble bygget i et forsøk på å gjøre noe godt og etter spesifikasjoner fra dykkerlederen. Tesla-gründeren reagerte på Twitter søndag med å kalle Unsworth en «pedo».

Miniubåt ble aldri brukt

Mens det thailandske fotballaget fortsatt var fanget i grotten, bestemte Musk seg, og et team rundt han, for å bygge en miniubåt som kunne brukes i redningsaksjonen. Til tross for at ubåten kom frem til grotten, ble den aldri brukt.

Sjefen for redningsoperasjonen hadde da allerede uttalt at selv om teknologien var god, var ikke miniubåten egnet for redningsoppdraget.

På mandag, dagen etter pedofil-utspillet til Musk, falt aksjeskursen til Tesla med 2,5 prosent. Siden har kursen hentet seg opp igjen til tidligere nivåer.