Elkjøp leverte tomme pakker under juletreet

Elkjøp har de siste dagene mottatt flere klager fra kunder som opplevde at julegavene de hadde kjøpt hos elgiganten manglet innhold.

Ky Trung Mai er én av dem som har klaget til Elkjøp.

Han hadde kjøpt en Dyson hårføner, som han gledet seg til å gi til kona Diep Nguyen til jul. Skuffelsen var imidlertid stor da hun på julaften åpnet opp en tom eske.

– Det var jo veldig overraskende, og vi ble sjokkert over at det ikke var noe i pakken. Selve esken var ganske tung i seg selv også.

SKUFFET: Ky Trung Mai hadde kjøpt en hårføner til kona Diep Nguyen, men esken hun åpnet var tom. Foto: Privat/Facebook

Trung Mai forklarer videre at han henvendte seg til sin lokale Elkjøp-butikk på Lørenskog andre juledag, og fikk produktet han hadde betalt for.

– Jeg tenker at jeg i det minste bør åpne produktet og forsikre meg om at det ligger der, før jeg pakker det inn.

Jordan-eske uten innhold

En annen som fikk en tom boks i julegave var Hanne Hoksvold.

«Hei! Fikk Jordan Clean Fresh i julegave, men ingen tannbørste er å finne. Hva har dere å si til dette?» spurte Hoksvold på Elkjøps Facebook-side på julaften.

Elkjøp har lovet å rydde opp i saken.

Beklager

BEKLAGER: Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge beklager at kundene har opplevd å få tomme pakker under juletreet. Foto: Elkjøp Norge

Kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, Madeleine Schøyen Bergly, opplyser til NRK at de er blitt kontaktet av tre kunder. Hun sier de nå prøver å finne ut hvorfor kunder opplevde dette denne julen.

– Når kunder handler hos oss, skal det absolutt ikke skje at de får pakker uten innhold, så det beklager vi, sier Bergly til NRK.

Hun peker på to mulige årsaker til at det lå tomme pakker under treet til kundene på julaften:

– Det kan være produksjonsfeil, eller rett og slett at kundene har fått med seg tomme esker fra produkter som har stått til utstilling.