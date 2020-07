Elisabeth får ikke besøk av av kjæresten, urettferdig sier Ap

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Grensene åpnes gradvis etter å ha vært stengt på grunn av pandemien, men fortsatt får ikke personer utenfor EØS som ikke allerede har oppholdstillatelse, reise til Norge for å besøke kjærestene sine.

Elisabeth Stava er fortvilt og savner kjæresten Herve, som bor 8 000 km unna, i Elfenbenskysten. Paret skal bli foreldre i november og skulle ønske de kunne dele denne tiden sammen.

Elisabeth og Herve skulle gjerne vært sammen under graviditeten. Istedenfor er de 8 000 km fra hverandre. Foto: Håvard Hagen / NRK

– Det er jo trist, litt ensomt. Jeg har god støtte fra venner og familie, men jeg har jo en kjæreste som jeg skulle dele dette med. Det er vårt første barn, vi hadde gledet oss til det, og dette er en tid vi aldri får tilbake igjen, sier Stava.

– Grunnleggende urettferdig

Mer enn 3 000 mennesker har meldt seg inn i gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19 2020» på Facebook, og flere har demonstrert for at regjeringen skal åpne grensene. Nå får de støtte fra Arbeiderpartiet.

Tuva Moflag i Arbeiderpartiet mener at det er på tide at regjeringen finner en løsning for par som Elisabeth og Herve. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Regjeringen må få på plass noen ordninger som gjør at man kan få familien sin tilbake til Norge. Vi har klart å finne løsninger for helsearbeidere, de fikk til og med komme rett inn på sykehuset smittet, så her må det være mulig å finne løsninger, sier stortingsrepresentant for Ap Tuva Moflag.

Per nå er det forskjell mellom nordmenn og EØS-borgere. Norske statsborgere kan ikke få besøk av familie eller partnere utenfor EU/EØS med mindre de allerede har oppholdstillatelse, men det kan en EØS-borger bosatt i Norge. Det får Arbeiderpartiet til å reagere.

– Det tenker jeg at er grunnleggende urettferdig, og jeg forstår faktisk ikke hvordan norske borgere kan bli forskjellsbehandlet i Norge, så det må vi rett og slett finne ut av om er lov. Det er noe Stortinget må se på når vi samles til høsten, fortsetter Moflag.

Prioritert sak

Justisdepartementet jobber stadig med å organisere gjenåpningen av grenser for ulike grupper i takt med smittesituasjonen, og forklarer at forskjellen mellom nordmenn og EØS-borgere skyldes EØS-loven.

Statssekretær Hilde Barstad Foto: Peder Bergholt / NRK

– Dette henger sammen med EØS-avtalen og de forpliktelsene vi har gjennom den. Dette er ikke nye regler som har noe med pandemisituasjonen å gjøre, og utgangspunktet er at de som benytter seg av retten til fri bevegelse i EØS har tillatelse til det, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hilde Barstad.

Personer som oppholder seg utenfor EØS, og som ikke allerede har oppholdstillatelse i Norge, er likevel en av gruppene departementet sier at de prioriterer i arbeidet med gjenåpningen av grensene.

– Vi ønsker, og forstår at familiemedlemmer ønsker og bo sammen og å treffe hverandre, så nå er det en prioritert sak for regjeringen å prøve å finne gode løsninger på dette raskt, forteller Barstad.