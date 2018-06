Elfly til Norge for første gong

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, får vere pilot under den første flyginga med elfly i Norge.

Avinor har sett som mål om at norsk luftfart skal bli elektrisk innan 2040.

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen får æra av å fly Norge sitt første elfly. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

– I 2040 skal all flytrafikk her i Norge vere elektrisk. Vi byrjar i det små og legg til rette for kortbanenettet først, og seinare for at heile landet skal betenast med elektriske fly i passasjertrafikken, har Falk-Pettersen tidlegare sagt til NRK.

Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen skal vere passasjer under jomfruturen.

Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen vert landets første passasjer på elflyet, som er ein tosetar. Foto: NRK

– Solvik-Olsen og eg skal ut og fly. Eg har prøvd flyet i Italia, og det er merkbart mindre støy på innsida. Det verker meir pilotvennleg. Det er enkelt å operere, og det er mykje mindre å passe på av motorinstrument og slik, seier Falk-Petersen til E24.

Nyborg: – Veldig stort

– Dette er jo veldig stort, fordi det syner at vi er i ferd med å skifte teknologi.

Det seier redaktør for Hangar.no, Hans Olav Nyborg. Han er positiv til at Avinor no ønskjer elfly velkommen til den norske marknaden.

– Dette flyet skal berre testast på ein liten flyrunde, og så har det med å vise at denne teknologien no er tilgjengeleg, seier han til NRK.

Flyet, som er av merket Alpha Electro G2, er levert av ein av dei største flyfabrikkane i Europa – Pipistrel i Slovenia. Det har berre to seter, men Nyborg har trua på at det vil bli laga større elfly i framtida.

– I nær framtid vil vi nok sjå hybridfly, men på sikt kjem nok elflya på marknaden.

Elflyet er av merket Alpha Electro G2, og har to sitjeplassar. Foto: Avinor

Må lære av elbilpolitikken

Leiar i Framtiden i våre hender, Anja bakken Riise, jublar for utviklinga, men meiner regjeringa no må lære av elbilpolitikken for å få fart på elfly.

– Norge har blitt gode på elbilar fordi Stortinget har brukt heile den politiske verktøykassa. No må regjeringa gjere det same for elflya, Seier Riise til NRK.

Nordmenn er dei som flyr mest innanlands i Europa, noko som fører til store utslepp av CO₂.

– Om Norge si elflysatsing verkeleg skal ta av, må Avinor og samferdsleministeren kopiere suksessoppskrifta frå elbilpolitikken til luftfarten.

– No må luftfarten lære av norsk elbilpolitikk, seier leiar i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. Foto: Renate Madsen

Framtiden i våre hender deler Avinor sitt mål om at Norge skal bli eit føregangsland for elfly. Riise meiner dette kan bety mykje for distrikta som er avhengige av fly i mangel på andre kollektivløysingar.

– Norge har no ein unik moglegheit til å bli det første landet i verda til å få heilelektriske rutefly på kortbanenettet, seier Riise.