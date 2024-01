– Det er svært urovekkande at så mange fortel at dei opplever mobbing på skulen. Og at dette er noko som har auka dei siste åra. Dette er det viktig at vi får gjort noko med, seier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til NRK.

Elevundersøkinga blir gjennomført frå 5. trinn til og med siste året på siste året på vidaregåande skule. Undersøkinga er obligatorisk for skulane å gjennomføra på 7. trinn, 10. trinn og Vg1.

Etter fleire år med relativt stabile tal i undersøkinga, har dei siste to åra vist ein auke i talet på elevar som opplever mobbing i grunnskulen. Auken skjer på alle trinn.

På 7. trinn svarar 13 prosent at dei vore utsette for mobbing, medan på 10. trinn svarar 11 prosent det same.

Dette viser Elevundersøkinga 2023: Ekspander/minimer faktaboks Talet på elevar som svarar at dei blir mobba er markant høgare i år enn i fjor. Dette gjeld på alle trinn på grunnskulen.

På 7. trinn svarar 13 prosent at dei har vore utsette for mobbing, medan på 10. trinn er andelen 11 prosent.

Dei fleste elevar svarar at dei trivst på skulen. I overkant av 8 av 10 elevar på både 7. og 10. trinn svarar at dei trivst godt. Dei siste åra har det vore ein svak nedgang i talet på elevar som seier dei trivst godt.

I gruppa elevar som svarar at dei blir mobba på 7. trinn, er det halvparten som svarar at dei likevel trivst godt på skulen. Tilsvarande andel på 10. trinn er fire av ti.

Færre elevar på 7. og 10. trinn er motiverte for å læra samanlikna med dei siste tre åra.

Samansette årsaker

Nordtun meiner at det er vanskeleg å gi eitt enkelt svar bak auken, men at ho trur at årsakene er samansette og at dei ligg både i og utanfor skulen.

– Men her må vi gå djupare til verks for å finna årsakene, seier ho.

Ho peiker på at eit trygt og godt læringsmiljø er viktig. Om læringsmiljøet er trygt og godt vil også mobbinga gå ned, seier ho.

– Vi veit at resultata knytt til læring har gått tydeleg ned blant norske elevar. Det er ei utvikling vi er nøydde til å snu, legg ho til.

Utanningsdirektør Morten Rosenkvist saman med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frå då dei la fram resultata av Pisa-undersøkinga. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Direktør i Utdanningsforbundet, Morten Rosenkvist, vil ikkje konkludera om mobiltelefonen fører til meir mobbing. Samstundes peiker han på at samfunnsendringane går raskt og slår hardt inn i skulen.

– Digitalisering er eit døme på det. Skulen er blir ein plass der ein skal halda tritt med samfunnsutviklinga, men også nokre stader halda litt igjen, seier han til NRK.

Han understrekar at dei no jobbar med ei anbefaling rundt mobilbruk som dei skal levera til kunnskapsministeren i slutten av månaden.

Kari Nessa Nordtun er tydeleg på at det er ein samanheng mellom mobilbruk og mobbing.

– Mobilfri skule er eitt ledd i å få mobbetala ned, seier ho.

Motivasjonen går ned

Både Nordtun og Rosenkvist peikar på at dei fleste elevane trivst på skulen.

Av elevane på 7. trinn som seier dei blir mobba, svarar halvparten at dei likevel trivst på skulen. Tilsvarande er det snakk om 4 av ti på 10. trinn.

Kunnskapsministeren seier dei må sjå nærare på kvifor så mange elevar svarar at dei trivst på skulen trass i at dei blir mobba.

– Her treng vi gå djupare inn i tala og finna ut kvifor elevane svarar slik dei gjer, svarar Nordtun.

Kunnskapsministeren er glad for at dei fleste elevane trivst på skulen. Foto: Knut Are Tornås

Sjølv om mange av elevane trivst på skulen, viser Elevundersøkinga at færre elevar på 7. og 10. trinn er motiverte for å læra.

Dette er ein treng ein har sett over fleire år, opplyser regjeringa.

Nordtun meiner at motivasjonen og læringa hjå elevane må løftast.

– Det er ei stor utfordring at både resultata, trivsel og motivasjon fell. Vi må sjå desse utviklingstrekka i samanheng. Med ein skule der elevane våre får brukt meir av heile seg, vil motivasjonen auka fordi fleire vil oppleva meistring, læring og utvikling, seier ho.