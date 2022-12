Nå må elevene vente opp til tre dager før de kommer seg hjem til jul.

– Det er utrolig trist. Det er mange som har grått. Mange av oss har ikke sett familiene våre på veldig lenge, forteller Dorthea Førland Solem (18).

Sammen med rundt 30–40 andre elever fra Svalbard Folkehøgskole skulle hun reise hjem på juleferie fra Folkehøgskolen som har stengt i jula.

– Jeg kommer meg jo hjem til slutt, men det fører til at jeg får en kortere juleferie. Jeg går glipp av mye som har vært planlagt med familie og venner, sier Dorthea Førland Solem. Foto: Privat

Ødelagte ferieplaner

– Det er medelever som går glipp av familiebryllup. En skulle reist videre med familien sin til New Zealand på lørdag, men kommer seg ikke av gårde. En annen skulle reise videre til Sveits, sier Solem.

Skolen har elever fra USA, Sverige, Tyskland og Sveits, blant annet. Samtlige elever får nå juleferien utsatt eller ødelagt.

– Vi skulle reise hjem på juleferie med et fly som skulle gå klokken 14:30 fredag. På flyplassen ble flyet utsatt i tre runder.

Først rundt klokka 20:00 på kvelden fikk elevene vite at flyet var kansellert.

Helle Andreassen er elev ved Svalbard Folkehøgskole. Hun var en av mange elever som måtte bli igjen på Svalbard. Foto: Privat

Da fikk de kompensasjon med hotell. Der fikk de vite at reisen må utsettes med opp til tre dager.

Solem forteller at de synes de fikk veldig lite informasjon fra Norwegian etter at den første utsettelsen var et faktum.

– Da vi spurte på flyplassen om hva som skjedde, fikk vi til svar at de ikke kom igjennom til Norwegian. De visste ikke hva skjedde. Da vi ringte Norwegian måtte vi først vente en time i kø - så fikk vi svar av en person som ikke hadde noe mer informasjon, sier hun.

Elev Eirik Rødal etter han fikk vite at flyet hjem til Norge ble kansellert. Foto: Privat

Tekniske problemer

De opplever det som veldig frustrerende at flyselskapet ikke har tatt mer ansvar i situasjonen.

– Det er ikke dårlig vær som har gjort at flyet måtte kanselleres – det var tekniske problemer. Det er frustrerende at de ikke beklager, snakker med oss og finner bedre løsninger, sier Solem.

Elevene hadde håpet at Norwegian kunne fått sendt opp et nytt fly på lørdag.

Norwegian bekrefter at de måtte kansellere flyreisen fra Svalbard.

– Det ble dessverre ble kansellert på grunn av tekniske årsaker. Det er selvfølgelig veldig beklagelig, men sikkerheten er aller viktigst, sier Anna-Lena Nordling, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

– Kansellering er den aller siste utveien, vi vil jo unngå det. Men her var det ikke noen annen mulighet, legger hun til.

Nytt fly til Tromsø

Flyselskapet sier de har booket dem om til det neste og beste alternativet de kunne få til.

Men det skjer ikke før søndag – med et fly som skal til Tromsø.

Noen kommer seg videre til Oslo samme dag, andre må bli en natt i Tromsø før de kommer seg videre neste dag.

– På grunn av at det har vært så mye vintervær, med store utfordringer og forsinkelser i hele landet fredag, så har vi i dette tilfelle ikke hatt mulighet til å sette opp en ekstra flyvning for å hente tilbake passasjerene, sier Nordling.

Norwegian beklager

Norwegian beklager dersom passasjerene ikke har fått informasjon så raskt som de hadde håpet på.

– Jeg må bare si at kollegene våre som jobber for å ta vare på passasjer i slike situasjoner har hatt en ekstrem travel dag. De har hatt mye håndtere og det har vært mange forsinkelser og en del andre kanselleringer også dessverre, sier hun.

– Det er veldig leit, vi beklager på det sterkeste at de har kommet i veldig lei situasjon nå før jul. Vi har full forståelse for at folk er lei sei, sinte og frustrerte. Dette er ikke en situasjon vi ønsket å sette være passasjerer i, sier Nordling.