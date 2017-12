Elevene må ha én time fysisk aktivitet: – Dumt å si at dette er overstyring

KrF vil støtte et forslag om en ordning som sikrer elever på 1. til 10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag, innenfor dagens timetall. Dermed vil opposisjonspartiene ha flertall for å be regjeringen fremme en sak om dette for Stortinget.

I Politisk kvarter fredag ble KrFs Olaug Bollestad bedt om å konkretisere hva forslaget innebærer. Hun sier tanken er at en vanlig skoledag skal gjennomføres på en annen måte.

– Naturfagtimen skal brukes annerledes, mattetimen skal brukes annerledes. Det er ikke snakk om gym, men det er snakk om aktivitet, sånn at ungene våre skal få en livsstilsendring som viser at det er mulig å bruke naturen og uteaktiviteter på en god måte.

Frivillig tvang

KrF har nylig stemt for at Regjeringen skal sikre at «det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen (...)». Bollestad vil ikke være med på at formuleringen ikke rimer med at lærerne nå skal pålegges å gjennomføre én time fysisk aktivitet hver dag.

– Det rimer, fordi vi sa også i handlingsplanen fra 2005 til 2009 at vi skulle få befolkningen i mer fysisk aktivitet.

– Men da er det ikke lærernes kunnskap og faglige skjønn som avgjør?

– Jo, de kan bruke dette inn i faget sitt.

– Kan de velge det bort?

– Nei.

– Er det da frivillig?

– Ja. De skal ha aktivitet inn i det faget de har ansvar for. De må selv tenke gjennom hvordan de skal få til det.

SV: – Utdanningsforbundet i utakt med mange lærere

SV har nylig snakket om en tillitsreform, der det heter at man skal slutte å overstyre lærerne. Nicholas Wilkinson, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, avviser at partiet er på kollisjonskurs med seg selv.

– Nei, det er det ikke. Du (programleder Bjørn Myklebust, red.anm.) får det til å høres ut som lærerne ikke ønsker fysisk aktivitet i skolen, sier Wilkinson, som mener det er masse lærere som ønsker en slik ordning.

– Du hevder lærerne ønsker dette. Jeg har snakket med Utdanningsforbundet. De sier en times fysisk aktivitet hver dag er en detaljstyring som stjeler tid fra andre fag, sier programleder Myklebust.

– Da er jeg uenig med Utdanningsforbundet sentralt. Veldig mange av utdanningsforbundets medlemmer er enige med oss.

– Det høres ut som et anekdotisk bevis, der du har besøkt noen skoler. Er forbundet i utakt med lærerne sine?

– I alle fall noen lærere, de jeg har snakket med, sier Wilkinson.

Høyre frykter stoppeklokka

SV-politikeren avviser at opposisjonspartiene overstyrer lærerne med sitt forslag.

– Det er like dumt å si at dette er overstyring, som å si at det er overstyring at Høyre vil at elevene bare skal sitte i klasserommet seks timer hver dag.

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre, sier det er bred enighet om at det skal være fysisk aktivitet i skolen. Samtidig er hun redd for at ordningen skal gjennomføres med stoppeklokke.

– Dette forslaget er en skivebom, fordi man sier til norsklæreren, mattelæreren og naturfagslæreren at de må stå med en stoppeklokke og passe på at fem eller ti minutter av undervisningen er fysisk aktivitet, uten at det kanskje er utfordringen i deres klasserom, sier hun.