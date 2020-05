Elendige tall for SAS og Norwegian i første kvartal

Som forventet er tallene for SAS sog Norwegian i første kvartal kraftig påvirket av covid-19-krisen.

Krevende måneder for Norwegian

– De neste månedene blir krevende for Norwegian og luftfarten, men målet vårt er å sørge for at selskapet opprettholder en sterk posisjon i flybransjen også fremover, sier konsernsjef Jacob Schram.

I første kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på minus 3,3 milliarder kroner. Det er 1,3 milliarder kroner svarere enn i samme periode i fjor.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian lover bedre tilbud når krisen er over. Foto: Thomas Brun

Selskapet i dvale

Schram sier at selskapet nå er i en dvalefase, og gjennomgår samtidig en omfattende omstrukturering for å sikre et godt fundament for fremtiden.

– Så snart verden returnerer til normalen, vil vi stå klare med et enda bedre servicetilbud til kundene våre, sier Schram.

Omsetningen for Norwegian i første kvartal, ble rundt 6,5 milliarder kroner. I samme periode i fjor var omsetningen rett under åtte milliarder kroner.

Tirsdag ble det kjent at Norwegian ser seg nødt til å droppe presentasjonen av kvartalstallene. I stedet nøyer flyselskapet seg med en oppdatering om resultatet.

I mars kansellerte Norwegian 4000 flyvninger, og permitterte rundt halvparten av selskapets ansatte.

SAS kraftig ned i andre kvartal

SAS hadde et resultat før skatt i andre kvartal på minus 3,7 milliarder svenske kroner. Det er 2,5 milliarder svakere enn i samme periode i fjor.

Omsetningen i andre kvartal ble knapt 5,3 milliarder kroner. I samme periode i fjor var omsetningen nesten 9,9 milliarder kroner.

SAS har forskjøvet regnskapsår, så selskapet publiserer i dag sitt andre kvartal for månedene februar – april.

SAS ber om lån fra staten

SAS er nå i samtaler med den norske staten om støtte i form av et tilsagn om lån.

– Vi er i en aktiv diskusjon med den norske staten, og forsøker å finne løsninger på hvordan vi skal kunne få tilgang til en slik fasilitet på en måte som fungerer for SAS. Jeg tror vi kommer til å finne en løsning, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS til TT.

I løpet av kvartalet varslet selskapet at de ville kutte 5.000 jobber. Samtidig skal alle funksjoner i administrasjonen revurderes. I tillegg sier SAS at de må ha en produktivitetsvekst på 15–25 prosent på alle kollektivavtaler.

Selskapet planlegger å justere størrelsen på flyflåten, gjennom å utsette planlagte leveranser av fly fra Airbus og leasingselskapet, fram til etterspørselen av flyreiser øker igjen.

(NTB/NRK)