Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uken lettes tiltakene for fullvaksinerte eldre på sykehjem, med visse begrensninger.

– Et første skritt på vei tilbake til hverdagen, sa helseminister Bent Høie, og leverte med det en gladnyhet etter at det norske vaksinetempoet har fått kritikk.

Ifølge FHI er de aller fleste av landets sykehjemsbeboere nå vaksinert mot covid-19. Om lag 40.000 eldre bor på institusjon i Norge.

Mandag hadde rundt 125.000 eldre over 65 år fått den første dosen koronavaksine, ifølge tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister.

Det er en liten andel av de over 800.000 personene over 67 år her til lands.

– Like isolert hjemme

Eldreombud Bente Lund Jacobsen påpeker at mange eldre utenfor sykehjem fortsatt ikke får ha nærkontakt med familie.

– Det er hyggelig at man kan klemme på sykehjem, fordi man er vaksinert. Men man er like isolert hjemme også, særlig de som har en underliggende sykdom. Det er veldig viktig at vi setter søkelys på denne gruppen, sier Jacobsen.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Nesten 300.000 eldre over 67 år bor alene i Norge. Undersøkelser Eldreombudet gjorde før jul anslår at rundt 160.000 eldre hadde vært helt eller delvis isolert siden 12. mars i fjor.

– En eldre dame fortalte meg at hun fikk besøk en time i døgnet av en datter. Men døgnet har 24 timer og det er sju dager i uken, påpeker eldreombudet.

Jacobsen sier det gikk et sukk blant mange eldre da det ble klart at FHI ikke godkjenner AstraZeneca-vaksinen ikke godkjennes for dem over 65 år.

– Vinteren er lang og mørk for veldig mange, og det er ikke bra om vi må gå gjennom en ny sommer, sier Jacobsen.

– Vil bli beskyttet

Jan Aurdahl (77) bor på Oppsahl i Oslo. Han har pacemaker og går på tabletter for blodtrykket, men sier helsen ellers er «helt grei». 77-åringen bor med kona Elly Kathrine, som har fylt 70 år.

Jan Aurdahl håper han får den første dosen koronavaksine denne uken. Kona Elly Kathrine har ikke fått vaksinen. Foto: Privat / NRK

– Så vi har klemt hverandre i hele perioden, vi, ler Jan.

Onsdag skal han etter planen få den første vaksinedosen. 77-åringen ser fram til å også kunne ha mer nærkontakt med barn og barnebarn.

– Jeg gruer meg litt til selve vaksinen, samtidig som jeg har lyst til å ta vaksinen for å bli beskyttet. Forhåpentligvis kan vi få vaksinepass og reise til Gran Canaria, sier 77-åringen.

Denne uken kunne fullvaksinerte eldre ved sykehjem klemme. Du trenger javascript for å se video. Denne uken kunne fullvaksinerte eldre ved sykehjem klemme.

FHI: Håper mye er gjort før påske

Smitteverndirektør Geir Bukholm sier norske helsemyndigheter foreløpig har prioritert å vaksinere eldre på sykehjem. Etter at disse er vaksinert, vil alle eldre bli prioritert, avhengig av hvilken aldersgruppe man tilhører.

– Hvordan er utsiktene for å vaksinere eldre over 65 år som ikke bor på institusjon per i dag?

Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er litt avhengig av vaksineleveransene fremover, men vi tror nok at vi vil komme ganske langt når vi har passert påske.

– Når kan eldre over 65 år som ikke bor på institusjon klemme?

– Det vet vi ikke helt, men det kan hende vi kan gjøre lettelser i forhold til slike ting kort tid etter at vi har fått vaksinert hele gruppen ned til 65 år.

FHI har tidligere understreket at det er mulig å bli smittet også etter å ha mottatt den første vaksinedosen. I tillegg vil ikke vaksinen ha full effekt før en tid etter den andre vaksinedosen.

Frykter digital barriere

I tillegg til tilgang til vaksinedoser, frykter eldreombud Bente Lund Jacobsen også at digitale barriere kan føre til at færre eldre, spesielt utenfor sykehjem, klarer å ta vaksinen.

– Noen har fått en SMS der de kan trykke på en lenke, men han hadde ikke en sånn telefon der man kan trykke på lenke. Det er enkelte legekontorer som har tatt seg bryet med å ringe direkte, men ikke alle, sier eldreombud Jacobsen.

Jan Aurdahl har den siste uken fått vaksinetimen sin utsatt og flyttet på fire ganger. Foto: Privat / Privat

Eldreombudet etterlyser nå nasjonale retningslinjer for hvordan kommunene skal varsle eldre om vaksinetime.

Jan Aurdahl forteller at hans vaksinetime allerede har blitt flyttet fire ganger, noe blant andre Avisa Oslo har omtalt.

Først fikk 77-åringen beskjed om at han kom til å få vaksinen fra Pfizer. Nå har han fått beskjed om at han får Moderna-vaksinen i stedet.

– Man blir litt nervøs av hele greiene. Man innstiller seg psykisk på at man skal få det, samtidig som man tenker på hvordan man reagerer, sier 77-åringen.

– Utfordrende situasjon

Martin Runde er fastlege og tillitsvalgt for legene i Arendal. Runde har tidligere sagt til NRK at han frykter enkelte eldre dropper vaksinene, fordi systemet er for komplisert.

Runde har forståelse for at eldre opplever det som frustrerende at vaksinetimen kan bli utsatt eller flyttet på kort varsel.

– Det er en utfordrende situasjon, fordi i et hetteglass er det seks eller syv vaksinedoser. Så antall personer man kaller inn må gå opp med seks- eller syv-gangen. Etter at man har åpnet hetteglasset har man et begrenset tidsvindu til rådighet, sier fastlegen.

NRK spurte tirsdag morgen helse – og omsorgsdepartementet om når helseminister Bent Høie tror eldre utenfor sykehjem kan klemme. Departementet varslet et svar i løpet av dagen.

En vaksinatør i Bodø kommune trekker opp en dose vaksine tirsdag 2. februar. Bildetype Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hei! Kjenner du noen eldre som får vaksine i disse dager, og venter på den første klemmen? Send meg gjerne en epost. Helseminister Bent Høie har uttalt at eldre på sykehjem snart skal få ha nærkontakt, og NRK vil gjerne dokumentere gjennsynsgleden.