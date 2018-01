Eldreministeren mener eldreomsorgen har blitt bedre der staten betaler

Eldreminister Åse Michaelsen fra Frp er veldig fornøyd med forsøket på statlig finansiering av omsorgstjenester i kommunene.

– Det er viktigst at brukerne har fått en bedre tjeneste, sier den nye eldre- og folkehelseministeren.

Hun legger til at også de ansatte er svært fornøyde med resultatet og med samarbeidet på tvers.

Hun tolker en foreløpig evaluering av forsøket med statlig betaling som en suksess for eldreomsorgen. Forsøket er et prestisjeprosjekt for Fremskrittspartiet.

Kritikerne beskriver det som en flopp.

BEDRE PLAN: Evalueringen av det første av tre prøveår slår fast at prosjektet har gitt økt kompetanse. Det har også gitt bedre systemer for hva slags tilbud den enkelte får. Foto: colourbox.com / colourbox.com

– Uklart om tilbudet påvirkes

Evalueringen er ikke så skråsikker:

«Det man kan si så langt er at verken gjennomgangen av statistisk materiale eller kvalitative observasjoner i kommunene gir et klart bilde av hvordan forsøket har påvirket kommunenes tjenestetilbud. De endringene vi observerer kan like gjerne tilskrives endringer i demografi og tilfeldige variasjoner».

Det skriver Kjell Egil Værnor, Per Schanche og Jonas Rusten Wang i Agenda Kaupang og Audun Gleinsvik og Rune Busch i Proba Samfunnsanalyse i evalueringen.

Økt kompetanse oppnådd

Fire av de seks kommunene som er med i forsøket, får penger av staten etter tjenestene de tilbyr eldre og andre som trenger omsorg.

Evalueringen slår fast at kommunene får økt kompetanse. Bedre systemer for hva slags tilbud den enkelte får er også oppnådd.

SMITTER FLERE: Regjeringen går nå inn for å utvide forsøket og eldreministeren tror på en smitteeffekt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen vil utvide forsøket, og eldreministeren tror på en smitteeffekt:

– Når resultatene blir viden kjent og diskutert, vil flere kommuner bli med, spår Åse Michaelsen.

Men prosjektet i de seks kommunene viser også at det er vanskelig å gi sikre kjennetegn på bedre tjenester.

– Trenger flere hender

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Det som trengs er flere varme hender. Vi trenger mer kvalitet i omsorgstjenesten, bedre eldreomsorg til flere eldre. Det sier Ingvild Kjerkol.

Arbeiderpartiets representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har vært blant de argeste kritikerne av statlig betaling for kommunal omsorg.

Kritikken er ikke noe mildere i dag:

– At man gjør byråkratiske prosesser med tildelinger bedre, er vel og bra. Likevel er det feil å bruke mange hundre millioner kroner på prosjektledere, sier Kjerkol.

Spørsmålstegn ved status

– Selv om vi har funnet tydelige endringer i måten pleie- og omsorgstjenester tildeles på, er det mer krevende å finne endringer i omfanget av de ulike kommunale tjenestene, skriver konsulentselskapet Agenda Kaupang i rapporten.

Dette er oppdraget Ekspandér faktaboks Evalueringen skal finne svar på om modellen med statlig finansiering av omsorgstjenester gir: 1. Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser 2. Riktigere behovsdekning for innbyggerne I hvilken grad disse målene nås, skal belyses både underveis og ved avslutning av forsøksordningen. Evalueringen skal vurdere grad av måloppnåelse, underveis og ved avslutning av forsøksordningen, samt følge utviklingen, status og endringer av: - Omfang på, og kompetanse ved tildelingsenhetene - Brukernes og pårørendes erfaring med og medvirkning i tildelingsprosessen - System for tverrfaglig samarbeid og samhandling innad i tildelingsenheten og mellom tildelingsenhet, utførerenheter og spesialisthelsetjenesten - Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling - Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling - Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester - Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester - Arbeidsmetoder i kommunene - Kommunenes bruk av inntektspåslaget

Rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært det første året. Forsøket går i tre år.

Den første hovedrapporten i 2016 var en oversikt over status i kommunene ved oppstart.

Forskerstøtte?

Forsker Trond Erik Lunder i Telemarksforskning sa i 2016 til Kommunal Rapport at for å kunne måle effekter av forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester, så måtte minst 20 kommuner vært med.

Har du støtte fra forskere som sier noe annet, spurte programleder Bjørn Myklebust Michaelsen i Politisk kvarter onsdag.

– Dette er en god begynnelse. Med seks kommuner gir det oss det faglige grunnlaget for å kunne fortsette, svarte eldreministeren, og sa at de ønsker å utvide videre for å bygge enda mer kunnskap.