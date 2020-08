Eldre person døde av koronaviruset i Moss

– I går kveld, fredag 31. juli, mottok vi beskjed om at en person er død etter å ha vært smittet av koronaviruset, sier ordfører Hanne Tollerud.

Den avdøde var en eldre person og beboer ved Rosnes omsorgsboliger. Vedkommende fikk påvist koronasmitte søndag 26. juli, skriver Moss kommune i en pressemelding.

Personen var en del av smitteklyngen som er knyttet til selskapet, sier Tollerud.

Personen ble overført til Peer Gynt Helsehus for behandling etter å ha blitt alvorlig syk grunnet korona og døde fredag kveld. Pårørende er informert.

– Våre tanker går til de etterlatte, sier Tollerud.

Det siste døgnet har ytterligere to personer fått påvist smitte i kommunen. De to tilhører samme familie og er isolert hjemme.

Disse tilfellene er ikke sporet til smitteutbruddet i Moss de siste dagene, ifølge kommunen. Det er også satt i gang smitteoppsporing.

Ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus under et pressekonferanse i Moss kommune. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Lokalt smitteutbrudd

Moss kommune opplever et lokalt smitteutbrudd, og er eneste kommune i Norge med stigende smittetall. Utbruddet settes i sammenheng med et bryllup som ble feiret over flere dager på Østlandet.

Så langt har det vært kjent at det var totalt tre bryllupsselskaper i Sarpsborg og Oslo. Onsdag kveld fikk kommunen informasjon om et fjerde selskap, som ble arrangert i Fredrikstad i midten av juli.

– Vi jobber nå med å få oversikt over hvem som har deltatt i dette selskapet, og kontakte alle som har vært der. Det er så langt ikke påvist smitte blant deltakerne fra dette selskapet. Det sa Krogshus under et pressekonferanse på torsdag.