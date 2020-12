Får erstatning etter at moren døde av covid-19

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vel halvparten av alle som har dødd av covid-19 i Norge har vært beboere eller pasienter på omsorgsbolig eller sykehjem. Nå har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gjort vedtak som kan gjelde flere av dem

Hjørdis Rognås ble 24. mars en del av den dystre statistikken. 90 år gammel måtte hun gi tapt for viruset.

– Hun klarte ikke denne kampen. Totalbelastningen ble for stor for henne forteller datteren Wenche Rognås. Det er snart ni måneder siden moren døde.

Dagene i forkant var spesielt vanskelige for datteren og resten av familien.

– Mine to brødre og jeg var helt avskårne fra å kunne besøke henne. Det var vi innforstått med, forteller hun.

«For oss så er dette en sak som ikke hangler om kroner og ører. For oss er det en symbolsk seier.» Wenche Rognås

Trofast og rettferdig

Familien fikk lite informasjon om hvordan moren hadde det på dødsleiet. Som flere andre var de avskåret fra kontakt.

ETTERLATT: Wenche Rognaas forteller at hun ikke engang fikk snakke med moren på telefon da hun lå for døden Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Vi vet jo ikke hvordan hun egentlig hadde det. Vi fikk bare videreformidlet informasjon fra dem som var hos henne.

Rognås beskriver moren som en solid, trofast og ikke minst rettferdig person. Derfor føler hun at det er ekstra viktig at det kommer en oppreisning.

– For oss så er dette en sak som ikke hangler om kroner og øre. For oss er det en symbolsk seier. Vi har banet vei for andre, og fått en oppreisning. Det handler om rettferdighet.

To medhold – så langt

ERSTATNING: Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har kommet til at eldre eller de etterlatte ved død, har rett til erstatning dersom smitten har skjedd i institusjon.

– Hvis en beboer er blitt smittet med korona på institusjonen har vi et objektivt ansvar i Norge for det. I utgangspunktet skal du ikke selv bære risikoen for å bli påført smitte i en helse- eller omsorgsinstitusjon, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE.

Rognås' sak er en av de to første sakene NPE har behandlet som har endt med medhold. To andre søkere har fått avslag, men fortsatt ligger det en god bunke søknader til behandling.

Og NPE forventer flere nå som det blir kjent at det er mulig å søke om erstatning. De har også bedt kommunene informere beboere, pasienter og pårørende om dette.

Ikke millionbeløp

Men de som tror man skal ende opp med millionerstatninger, tar nok feil. I all hovedsak innrømmes erstatning for kostnadene til gravferd og andre ekstrautgifter i forbindelse med dødsfallet.

– Når eldre blir skadet eller, som i disse tilfellene, dør vil erstatningen ofte ikke bli spesielt stor, det ligger i norsk erstatningsrett, sier Jørstad og legger til at et beløp rundt 50.000 kroner er omtrent hva man kan forvente å få.

Men hvis den som blir smittet ikke dør, men lever videre etter å ha blitt frisk fra covid-19? Jo, man kan fortsatt søke om erstatning.

Men beløpet er ment å dekke faktiske ekstrautgifter som følge av sykdommen, ikke «tort og svie», så det er ikke sikkert det er mye å hente.

MINNER: Wenche Rognås ser på bilder av moren. Nå får hun og hennes to brødre erstatning etter at moren døde av koronaviruset. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Gir til veldedighet

Tilbake sitter Wenche Rognås, med kun minnene etter sin mor. Familien søkte om erstatning, ikke så mye for pengene, mer for symbolikkens skyld.

– Vi håper at vi har banet vei, i mors navn, for andre. At andre kan ta opp kampen. Det er en trøst for oss. Vi må leve videre med at mamma sovnet inne helt alene. Så dette er en symbolsk og fin tanke å tenke og en fin oppreisning i seg selv, sier hun.

Kommunedirektør i Nord-Aurdal, Kristian Damstuen, har tidligere understreket overfor VG at kommunen har stor forståelse for at pårørende synes situasjonen er tung.

– Det er ikke slik at vi mener vi nødvendigvis har gjort alt riktig, men vi mener vi har gitt pasienten god behandling ut fra hvordan situasjonen var da. Det var helt nødvendig å isolere pasienten for å begrense smittespredning. Vi har hatt kjent personale på vedkommende hele veien, sier han til VG.

Damstuen fortalte at kommunen på dette tidspunktet var i en helt ny og uoversiktlig situasjon i forbindelse med koronautbruddet, og mener de har handlet ut fra dette.

En stor del av beløpet familien fikk i erstatning fra NPE, har Wenche og brødrene bestemt seg for å donere til et veldedig formål som sto moren svært nær.

Akkurat hva det er, vil hun inntil videre holde hemmelig.