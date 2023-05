Tirsdag møter Arfan Bhatti i retten i Islamabad. Retten skal ifølge Bhattis norske advokat John Christian Elden, avgjøre om han løslates fra varetekt mot kausjon. Retten vil blant annet vurdere rømningsfaren.

– Beskjeden jeg har fått er at det er en kort høring om kausjon, og at de senere vil vurdere spørsmål om utlevering.

Norsk politi har bedt om å få Bhatti utlevert fra Pakistan siden november i fjor. Han ble internasjonalt etterlyst 23. september. Zaniar Matapour er siktet for selve skytingen, hvor to menn ble drept.

John Chr. Elden forsvarer Arfan Bhatti i Norge. Her under en rettssak i Oslo Tingrett i 2018. Foto: Anders Brekke / NRK

Rettsmøtet i morgen er det tredje Bhatti møter opp til. Først om en måned eller to vil hele saken tas opp, med bevisførsel, som er oversendt fra norsk politi.

Blant annet en dialog fra meldingstjenesten Whatsapp, hvor en norsk tjenesteperson fra E-tjenesten utga seg for å være islamist. I dialogen har han chattet med det politiet mener er Arfan Bhatti.

Rehman: tviler på at bevisene holder

Zia Ur Rehman, Arfan Bhattis pakistanske forsvarer, hevder overfor NRK mandag kveld at bevisene mot hans klient er svake.

– For å være helt ærlige, om denne saken hadde vært i et hvilket som helst utviklet land, ville han ikke ha blitt utlevert på basis av de bevisene norske myndigheter har levert til pakistansk politi.

Zia Ur Rehman, Arfan Bhattis advokat i Islamabad har møtt sin klient to ganger i retten og en gang i fengselet.

– Jeg har vært forsvarer i mange utleveringssaker de siste 15 årene. Hadde det vært USA, Storbritannia eller til og med Norge, ville de aldri ha utlevert ham på basis av de bevisene som norsk politi har fremlagt.

– Hvis det kommer et dokument via Whatsapp uten at vi vet avsenderens identitet har den ingen verdi. Det må legges fram elektroniske bevis og rapporter som bekrefter autensititet. En Whatsapp chat er å regne som et svakt bevis.

– Holdes han lovlig i varetekt?

– Det er dessverre slik at presset fra norske myndigheter er svært høyt. Det er derfor han er i varetekt. Etter min mening burde han ikke ha vært inne en eneste dag, sier Rehman.

Jeg kommer gjerne frivillig

Arfan Bhatti mener at siktelsen er grunnløs, og at han er uskyldig. Han sier via sin advokat i Pakistan at han gjerne kommer til Norge frivillig. Han vil ikke komme til Norge med politieskorte

Børge Enoksen, politiadvokat roser samarbeidet med pakistansk politi. Foto: Thomas Hagajore Fosse / NRK

– Samarbeidet mellom norsk og pakistansk politi har vært godt i denne saken, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Norsk og pakistansk politi har samarbeidet om Bhatti-saken siden i fjor høst. Enoksen vil imidlertid ikke kommentere påstanden om at Bhatti kan bli løslatt fra varetekt tirsdag 16 mai.