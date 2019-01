Elden vurderer anke til Høyesterett

Juryen i Eirik Jensen-saken har sittet samlet siden onsdag klokken 13.00. Det betyr at de fredag klokken 12 har sittet i 14,5 time fordelt over tre dager. Jurymedlemmene får nemlig lov til å dra hjem etter endt arbeidsdag.

Kommer det ikke noen avgjørelse i dag, fortsetter de samtalene på lørdag.

Selv om Jensen skulle bli kjent skyldig i lagmannsretten, er ikke nødvendigvis siste ord sagt i maratonsaken. Jensens forsvarer har varslet at de kan komme til å fremme saken for Høyesterett.

Vurderer ikke skyld

Høyesterett behandler ikke skyldspørsmål, men kan ta for seg anker som gjelder saksbehandlingsfeil, lovanvendelse og straffeutmåling.

Elden har flere ganger protestert på bruken av straffeprosesslovens §242a, som han mener er et brudd på Jensens grunnleggende rettssikkerhet og menneskerettigheter.

Elden mente dette i seg selv kunne føre til full frifinnelse, noe lagdommerne var uenige i. Elden sier til NRK at han ikke har noen problemer med det, men at det kan være noe Høyesterett må ta stilling til.

– Jeg sa også i min prosedyre at jeg regnet med at lagmannen ville si at man måtte følge den norske loven om tilbakehold av dokumenter. Vi mener at det er loven som er i strid med menneskerettighetene her, og det er et spørsmål som eventuelt Høyesterett må ta stilling til, ikke lagmannsretten, sier Elden.

Paragrafen har vært grunnlag for en kjennelse som har ført til at Jensen og hans forsvarerteam gjentatte ganger ble nektet innsyn i opplysninger påtalemyndigheten sitter på.

Slike opplysninger kan blant annet gjelde identiteten til informanter, skjulte politioperasjoner, fare for liv og helse eller samarbeid med utenlandsk politi.

Paragrafen gjelder bare for opplysninger som ikke føres som bevis i retten, men Elden har flere ganger antydet at Spesialenheten har brukt opplysningene likevel, senest i prosedyrene.

Satser på frifinnelse

Elden sier han er glad for at dommer Kristel Heyerdahl samtidig presiserte at kjennelsen har betydning for kvaliteten på bevisene.

– Er det hull, er det mangler, så kan det medføre at bevisene ikke kan brukes som fellende bevis mot Jensen, sier Elden.

Han bekrefter at det har vært spørsmål rundt saksbehandlingen underveis som gjelder hemmelighold av dokumenter. Mange av dem har vært knyttet til det nasjonale prosjektet.

– Hvis det skulle bli en aktuell problemstilling, så må man se på det. Men vi satser i første omgang på å få et nei-svar fra lagretten og en frifinnende dom, sier Elden.

Se hele sendingen fra rettsbelæringen. Du trenger javascript for å se video. Se hele sendingen fra rettsbelæringen.

Fornøyd med rettsbelæringen

Både Elden og Jensen sa seg fornøyd etter Heyerdahls rettsbelæring onsdag. Elden er spesielt fornøyd med at Heyerdahl slo fast at Cappelens forklaring om hvor mye penger Jensen skal ha fått for hvert parti, ikke er bevist.

– Cappelen forklarte at han betalte Jensen 500 kroner per kilo hasj i hele perioden, det er ikke bevist i saken. Dere kan også vurdere fraværet av bevis for Cappelens forklaring. For å legge dette til grunn, må man basere seg på Cappelens forklaring og hva man ellers finner bevist som kan underbygge forklaringen. Det er opp til ethvert lagrettemedlem om dere er overbevist om at Cappelen har forklart seg riktig om dette, sa dommeren.

– Vi synes det er kjempeviktig at hun presiserte det. Det har jo vært en av våre bærebjelker å si at her er dette en fantasiforklaring fra Cappelens side. Når hun så klart sier at hun er enig i at retten etter hennes oppfatning ikke kan legge til grunn at Cappelen har utbetalt disse pengene, så forsvinner jo veldig mye av påtalemyndighetens argumentasjon, sier Elden.

Han mener også rettsbelæringen tok klart avstand fra den passive medvirkningen som ble fellende i tingretten.

– Det var påstander om at Jensen hadde kunnskap om at Cappelen drev med narkotikavirksomhet som han skulle ha avbrutt. Det sier hun at ikke kan danne grunnlag for domfellelse. Så lagretten står her på helt frie ben med sin bevisførsel, og om det da kan være nok til å være såkalt aktiv psykisk medvirkning, altså at han har gjort positive handlinger som har bidratt til at Cappelen innfører narkotika.