Elden varslet politiet om at «Onkel Skrue» skulle drepes

Det kom fram under rettssaken mot Metkel Betew, Lars Harnes og 11 andre menn. De er tiltalt for drapsplaner, ransplaner og narkotikainnførsel etter politiets operasjon «Sult», men nekter straffskyld.

Tidligere Bandidos-topp Lars Harnes er tiltalt for drapsforsøk mot Imran «Onkel Skrue» Saber, en kjent heleridømt mann. Politiet mener han planla drap sammen med Betew, noe begge har nektet for.

DRAPSFORSØK: Imran Saber ble skutt på Jordal i Oslo i 2010. En mann ble siktet for det, men siktelsen ble frafalt og ingen er dømt for drapsforsøket. Foto: Privat / Privat

I retten viste statsadvokaten fram brevet, som John Christian Elden sendte med opplysninger han fikk i oktober 2015. På det tidspunktet var Lars Harnes og Metkel Betew begge i varetekt, og Harnes var siktet for drapsforsøk mot Saber.

En advokat i hans firma fikk vite at det var satt en pris på Imran «Onkel Skrue» Sabers hode. Prisen var på én million kroner. Politiet kunne ikke regne Saber som trygg, selv om noen allerede satt fengslet for drapsforsøk, ifølge mannen.

– Dette er det ikke vanlig at en forsvarer gjør. Han mente det var såpass alvorlig at han kontaktet politiet. Han var av den oppfatning at Saber skulle drepes, sier statsadvokat Geir Evanger.

Opplysningene kom kort tid før Imran Saber skulle vitne i sin egen rettssak om heleri.

«Det står flere klare til å fullføre dette oppdraget. (...) Saber blir skutt hvis han møter opp i retten. Eller hvis de møter på ham ved en annen anledning» står det i brevet.

TILTALT: Nokas-dømte Metkel Betew er tiltalt for å ha planlagt drap på Imran Saber sammen med Lars Harnes. Han var i fengsel i det tidsrommet Elden skal ha fått opplysninger om trusler mot Saber. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Elden: – Kan ikke kommentere

Opplysningene kom fra en person med tilknytning til saken mot Saber. Politiet skal ikke ha opprettet en sak på bakgrunn av varselet, sier Evanger i retten.

LARS HARNES: Politiet mener Lars Harnes ikke hadde motiv for å skulle drepe Imran Saber. Selv sier han at han skulle skremme, ikke drepe eller skade. Foto: privat

Advokat Elden vil verken bekrefte eller avkrefte opplysningen, og viser til taushetsplikten. Han understreker at taushetsplikten likevel må vike i tilfeller der det kommer frem forhold som trusler om drap.

– Forholdet er desverre underkastet taushetsplikt, så jeg kan ikke kommentere det. Etter loven viker taushetsplikten slik at jeg har plikt til å underrette politiet, men jeg har ikke lov til å fortelle om det til andre, herunder media, og det kan bare behandles bak lukkede dører i retten, sier Elden.

Eldens kone, Sol Elden, er bistandsadvokat for Imran Saber i rettssaken mot Betew og Harnes.

RUGER: Denne pistolen, med en påmontert lyddemper, ble funnet på Lars Harnes da han ble pågrepet ved Sabers hjem, sommeren 2015. Foto: Politiet

Skremme eller drepe

Ifølge NRKs opplysninger har politiet ikke klart å finne et klart motiv for at Betew og Saber skulle ønske å drepe Saber.

Harnes ble pågrepet ved Sabers garasje, iført finlandshette og med våpen. Han hadde oppsøkt Sabers hjem seks ganger.

Politiet mener det var drapsforsøk, mens Harnes forklarer at han skulle skremme Saber.

– Han skulle få en ubehagelig opplevelse, og føle på hvordan det er å få hjemmebesøk, forklarte Harnes i retten.

Hans forsvarer, Øyvind Bratlien i Advokatfirmaet Storrvik, sier at han ikke kan kommentere brevet nå under sluttprosedyrene.