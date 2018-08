Elden varsler ny Jensen-strategi

Elden holder onsdag sitt innledningsforedrag i ankesaken, der Jensen krever full frifinnelse og Gjermund Cappelen krever større strafferabatt.

– Eirik Jensen har bedt om et mer offensivt forsvar. Vi har fått beskjed om at vi må imøtegå det som kommer og føre egne bevis. Og litt av grunnen er at vi visstnok hadde en litt for stor tro i tingretten på at mangelen på bevis for skyld skulle være grunnlag for at man ikke feller, sier Elden.

Han mener puslespillet som ble lagt i forrige runde var ufullstendig og ga et feil bilde av saken.

– Så vi aksepterte at det var punkter det ikke var bevisførsel for, vi aksepterte at det var sladdete dokumenter, hemmelige prosjekter. En del sånne ting som vi ikke vil akseptere denne gang. Om det blir noen kamper, så skal vi ta dem, sier Elden.

Han varsler at forsvarerteamet vil gå løs på noen av de mest sensitive delene av saken:

Eirik Jensen med sine forsvarere. Foto: Ola Hana / NRK

Kan gå løs på hemmelig prosjekt

Elden understreker at det er et poeng for forsvarerne at Jensen skal få forklare seg, uansett om det er for åpne eller lukkede dører.

– Ting bør ikke bare forsvinne. Utgangspunktet er at saken skal gå for åpne dører, så får begjæringer komme. Han skal i alle fall få forklare seg, også om ting som er taushetsbelagt, sier Elden.

Han mener også det er et problem at Jensens hemmelige prosjekt er en del av tingrettens dom når det ikke ble behandlet som bevistema i retten.

– Dette er et bevistema som ble ryddet bort fra tingretten fordi det ikke hadde betydning i bevisvurderingen, men hvis det likevel ble avgjørende når man skriver en dom, så er det et problem. Vi kan ikke risikere å ta den sjansen en gang til, at det vi ikke har bevisførsel for kommer igjen med store bokstaver i dommen, sier han.

Prosjektet, som Jensen fortalte om helt i begynnelsen av sin første forklaring i tingretten, ble omtalt som så sensitivt at det var fare for liv hvis det ble kjent. Retten lukket dørene flere ganger, men prosjektet skal ikke ha vært et tema.

Elden bekrefter også at Jensen ikke vil svare på spørsmål før Cappelen har avgitt sin frie forklaring.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen sitter i samme rettssal som sist når ankesaken behandles foran en jury. Foto: Ola Hana / NRK

– Slåss mot vindmøller

Spesialenhetens aktor og statsadvokat Lars Erik Alfheim brukte begge sine innledningsforedrag på å snakke om bevisene som ble lagt frem i tingretten.

Elden mener mange av opplysningene og tidslinjene til påtalemyndigheten er for omtrentlige og vage, spesielt når det gjelder datoer for innførsler av hasj.

– Han slåss mot vindmøller, fordi det er ingen konkret anklage på de fleste punktene i tiltalen, sier Elden.

Han minnet også juryen på at det er ulik bevisførsel for Jensen og Cappelen. Saken går i likhet med den første med to aktorer.

– Det er opp til lagmannen å skille snørr og bart her. Som forsvarer for Jensen skal jeg ikke ha noen mening om hvordan saken skal føres for Cappelen, sier han.

Elden vil likevel ha mer bevisførsel rundt politiets bruk av en hemmelig informant i Cappelens nettverk.

– Vi vil ikke akseptere at statsadvokaten har innsigelser mot dette som bevistema. Det må være Spesialenheten som kommer med innsigelsene mot bevisførsel rundt dette, sier Elden.

Den angivelige informanten er også innkalt som vitne i lagmannsretten.