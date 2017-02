Elden-teori: Cappelen ble truet til å snakke inn Jensen

– Jeg tenker på at han har sagt at de rundt ham kan føle seg tryggere hvis han snakker om Jensen. Jeg stiller spørsmålet og er interessert i høre svaret hans på det, sier forsvarer for Eirik Jensen, John Christian Elden, til NRK.

I retten la han frem følgende teori:

– La oss ta en tese. Du skylder flere millioner når du blir pågrepet. Men kan det føre til at de rundt deg føler seg trygge, om du forteller om Jensen?

– Nei, svarte Cappelen.

– Er det ikke en teori? At noen sier de kan ta kona og barna dine, om du ikke forteller, holder Jensen på benken her, og får ham straffet?

– Nei. Hvordan skulle det skje da?

– Det kunne skje ved den måten vi sitter her i dag på, konkluderte Elden.

Utpresser

Cappelen forklarte i dag at han manglet legale, «hvite penger» den siste tiden før han ble pågrepet.

– Du sier du er presset for penger. Har du penger å betale med?

– Det var bare en utpresser på slutten. Jeg hadde et møte med ham, der jeg hadde med 60.000 kroner. Han ville ikke ha dem.

Gjermund Cappelen ble spanet av politiet den siste tiden før pågripelsen 19. desember. Foto: POLITIET

Forsvareren leste opp fra de over 50 avhørene av Cappelen. Hasjsmugleren fikk i et avhør spørsmål om sin motivasjon for å fortelle om Jensens rolle.

– Husker du hva du sa om motivasjon? spurte Elden i retten.

Han leste videre fra avhøret, der Cappelen sier at det var fordi «de rundt deg skulle føle seg trygge». Cappelen mente han må ha misforstått spørsmålet i dette avhøret, og dommer Kim Heger er enig i at det kan være grunnen til dette svaret.

Bilde på Ekeberg

Det finnes blant annet et bilde i saksdokumentene, tatt av en tidligere kriminell, av Gjermund Cappelen og Eirik Jensen på Ekebergsletta 10. september 2013. Bildet ble tidlig omtalt på TV 2, og Elden spurte i dag om Cappelen fryktet at kriminelle skulle få vite at han var tyster.

– Du visste at det var kjent at du hadde hatt et møte med Jensen, fordi det var et bilde av at dere møttes?

– Men det bildet dreier seg ikke om trusler eller penger. Det du sier nå er bare tøys, svarte Cappelen.

– Hvordan ble du konfrontert med bildet?

– Jeg ble oppringt av NN. Han var redd for at jeg var kilden til Jensen. Jeg sa det bare var tull.

Elden leste fra avhøret, der Cappelen sa at bildet ble «en snakkis» i miljøet.

– Er det her du kommer på denne tanken, at du skal ha fått informasjon av Jensen?

– Nei, det var vel ikke slik. Nå må du holde opp, Elden, svarte Cappelen.

I avhøret fremkommer det at Cappelen var redd for å bli stemplet som politiinformant. Cappelen sier at det ville vært «det verste som kunne ha skjedd», og at det ville vært «et selvmord for ham», og at «andre ville prøve å ta livet av ham».

– Dette er din tolking av dette bildet. Er du opptatt av at dette skal tolkes på en annen måte?

– Ja. Jeg prøvde å avfeie det.

– Og du la til setningen om at han var din medhjelper?

– Ja.

Det er altså i dette avhøret Cappelen for første gang hevder at Jensen var korrupt politimann.

Strafferabatt

Hasjsmugleren måtte også svare på om motivasjonen var strafferabatt, og Elden antydet 6 til 7 år i fengsel kontra 20 år. Cappelen svarte at han uansett blir dømt til lenger straff enn seks år.

Elden tegner et bilde av «en lystløgner» som hele tiden har forklart seg etter de bevis han har vært forelagt og det som ganger ham selv.

Gjermund Cappelen har innrømmet at han i de første avhørene bare prater tøys, noe han gjentok i dag:

– Jeg skjønner hvor du vil, Elden.

– Hvor vil jeg?

– At jeg prater bare tøys, sa Cappelen.

– Nå blir det interessant

Cappelen sa i dag at han ikke alltid brakte infoen som han hevder å ha fått fra Jensen, videre til smuglerne sine.

Her stopper tollerne Cappelens hasjlast Du trenger javascript for å se video.

– Dette har du blitt spurt om flere ganger, om det har vært meldinger som gjorde at du avbrøt innførsler. Du sier nei hver gang, spurte Elden.

– Eirik har sagt til meg at det har vært aksjoner. Jeg har ikke brakt det videre, men det har ikke vært aktuelt for leverandøren uten at jeg har meddelt det, svarer Cappelen.

– Nå blir det enda mer interessant. Du betaler ham, men meddeler ikke slike beskjeder videre?

– Jeg har meddelt det, men det skjedde ikke noe mer. Den gangen vi snakker om her var et opplegg han selv hadde.