Elden presset «kyniske Cappelen» om fantasiforklaringen: – Bare tull og tøys

Eirik Jensens forsvarere overtok utspørringen av Gjermund Cappelen torsdag. Jensens ene forsvarer, Arild Holden, fikk en irritert Cappelen til å komme med flere innrømmelser om hvilken informasjon Jensen egentlig satt på som kunne brukes til narkotikasmugling.

I lunsjpausen torsdag sa Jensens andre forsvare John Christian Elden til NRK at Cappelen fram til nå har blitt «puset med» av aktoratet. Allerede i sitt første spørsmål torsdag gikk Elden hardt ut for å svekke Cappelens troverdighet i retten.

– Gjermund Cappelen, er du en lystløgner?

– Nei.

– Når gikk du fra å være kynisk til å være angrende i dine forklaringer til politiet?

– Det har vært en prosess hele veien.

– Kan man se spor etter at når du har begynt å være ærlig i avhørene?

– Jeg har prøvd å redegjøre så godt jeg kan i disse avhørene. Det har vært vanskelig.

VIDEO: John Christian Elden varslet på forhånd at han kom til å grille Cappelen.

Cappelen: Var bare tull og tøys

Elden gikk deretter kronologisk til verks og gikk gjennom alle samtalene Cappelen har hatt med politiet siden pågripelsen 19. desember 2013. Cappelen har forklart seg til sammen over 50 ganger, og har ifølge Elden tilpasset det han har sagt etter bevisene i saken hele veien.

I det første avhøret med politiet, 20. desember, erkjenner ikke Cappelen straffskyld utover besittelse av en mindre mengde mengde hasj. Etter å skjønt at han var siktet for en tredjeledds narkotikaforbrytelse, tilpasser Cappelen sin erkjennelse til dette. I et avhør 23. desember erkjenner Cappelen da besittelse av 80 kilo hasj, men knytter dette senere til en historie om at han hadde blitt «innhentet av fortiden».

Cappelen fortalte i avhørene historie han selv erkjenner at er «tull og tøys», om at han hadde opparbeidet seg en narkogjeld. Dette var grunnen til at skulle ha blitt truet til å ta inn et parti på 80 – 90 kilo hasj. For dette forklarte Cappelen at han skulle få 400.000 – 500.000 kroner.

De store pengesummene som ble funnet i hans bopel, nekter Cappelen for at er hans i avhørene. Cappelen sier også at han ikke vil si noe om pengene, fordi han fryktet for sitt eget liv.

– Dette med at du er redd for ditt eget liv, er det noe du lett tyr til?

– Nei, det var ikke en realitet da. Men du vet hva jeg står i, det har kommet fram i retten.

– Men du sa det allerede da, at du var redd for en ikke-eksisterende person.

– Jeg vet hvor du vil: Du mener det jeg sa i avhøret bare er tull, og også det jeg har sagt i ettertid.

Gjermund Cappelen hadde torsdag en tung dag i Oslo tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Bare noe jeg hadde i hodet

Elden viser videre til at Cappelen i avhøret 23. desember forteller om når hasjen kom til Norge. Cappelen sier det stemmer at det var snakk om en innførsel på samme tidspunkt, men at han fletter trusselhistorien inn i det faktiske, for å få det så tett opp til virkeligheten som mulig.

I avhøret forteller Cappelen også at oppdragsgiver var en ukjent person som bodde «delvis i Portugal, delvis i Norge, og snakket Stavangerdialekt».

– Det var bare noe jeg hadde i hodet, som jeg hadde tenkt på.

– Var det bare fantasien din?

– Det er vel det.

Elden viser til at fantasiforklaringen fra Cappelen inneholder en rekke detaljer, og spør Cappelen om hvordan han kommer på detaljer om tull og tøys.

– Det tar jeg på sparket, sier Cappelen.

– Gjelder det samme 2022-rapporten?

–Ja. Men jeg har ikke konstruert denne historien, om det er det du spør om, sier Cappelen.

Onsdag kom det frem hvordan Cappelen ga politiet feilaktig informasjon i et møte med politiet. Opplysningene ble senere brukt om Oslo-politiets rapport om narkotikatrender fram mot 2022.

Eirik Jensen nekter for at han har hjulpet Gjermund Cappelen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Kokte suppe på det der

Elden leser videre fra avhøret, der det blant er snakk om penger som beslagla i bilen til sønnen. Cappelen sier i retten at han skjønte at politiet hadde beslaglagt pengene hos sønnene i det forrige avhøret. Da tok han det med i det neste avhøret med politiet, og erkjente dette.

– Jeg kokte suppe på det der, sier Cappelen.

Cappelen fastholdt sin uskyld i et tidlig fengslingsmøte i Asker og Bærum tingrett. 3. januar var Cappelen i et nytt fengslingsmøte, der han holder seg til historien han har fortalt politiet.

Elden lurer på om det var vanskelig for Cappelen å lyve for en dommer.

– Det er ingen ideell situasjon. Man vil helst ikke lyve. Men når man står i en slik situasjon, gjør man noen vurderinger, sier Cappelen.

Cappelen sier i retten at han mener politiet skjønte at han ikke snakket sant i de første avhørene.

– Han (politimannen. journ.anm.) skjønte at jeg pratet tull, og det skjønte jeg at han skjønte også. Jeg var desperat og konstruerte en historie for å komme meg ut. I nødrett er det lov.

Dette er ikke Elden enig i, og viser til at merknadene etter avhørene viser at politiet mener 50-åringen har forklart seg sammenhengende og greit, men noe nervøst.

– Kunne du solgt ut hvem som helst?

Elden kommer videre inn på de første, uformelle samtalene med politiet der kontakten med Jensen ble et tema. Disse samtalene, som ble gjort mens Cappelen satt i fengsel, ble tatt opp på bånd uten at Cappelen var klar over det. Allerede i den første samtalen har Cappelen med seg en liste over krimsaker han har jobbet med, sammen med Jensen.

Elden mener listen viser «kyniske Gjermund», som skal ha straffefrihet for å snakke om Jensen. Elden lurer også på om Cappelen følte at planen hans fungerte. Cappelen svarer at det ikke var hans plan, men politiets plan.

– Men du kunne solgt ut hvem som helst for komme deg ut?

– Ikke hvem som helst.

– Hvem er det du ikke kunne solgt ut?

– Familien min, blant andre.

– Kommer tilbake til om du har blitt lurt

I den neste samtalen er det snakk om Amnesti. Det blir vist til at Riksadvokaten ikke kan ta ordet amnesti i sin munn, men politiet samtidig at Riksadvokaten vil gjøre alt han kan for å imøtegå Cappelens krav.

– Hvordan oppfattet du denne dialogen?

Jeg forstod det slik at hvis jeg samarbeidet, så ville det gagne meg.

– Trodde du at du skulle få amnesti?

– Jeg har ikke fått det. Det er ikke sikkert det de sier der er korrekt. Jeg har sittet i varetekt i tre år.

– Om du er lurt eller ikke, det får vi komme tilbake til, sier Elden.

– Kan godt si det er fantasi

Elden griller også Cappelen om hans forklaring når det gjelder flere SMS-er, og betydningen av disse. Elden mener Cappelens manglende etterrettelighet på dette området, viser at «alt Cappelen sier om dette er feil».

På dette tidspunktet føler aktor Lars Erik Alfheim at han må gripe inn mot den iherdige utspørringen av Cappelen.

–Det er noen datoer her som er feil, men vi kan ikke forledes til å tro at alt er feil, sier Alfhei.

– Jeg kan godt si at det er fantasi, i stedet, kontrer Elden.