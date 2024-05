Elden om Bhatti: – Kommer ikke til å forklare seg

Torsdag kveld ble den kjente islamisten Arfan Bhatti utlevert fra Pakistan til Norge. Fredag kveld landet mannen som er siktet for medvirkning til grov terror i Norge.

Allerede tirsdag vil Bhatti bli innkalt som vitne i rettssaken mot terrortiltale Zaniar Matapour etter skytingen 25. juni 2022.

Her forteller Elden at Bhatti vil forholde seg stille.

– Han kommer ikke til å forklare seg så lenge han er siktet i samme sak, sier forsvareren til NRK lørdag.

Et team fra politiets beredskapstropp dro i all hast til Pakistan for å ta med seg terrorsiktede Arfan Bhatti til Norge.

Arfan Bhatti ankom Norge fredag og ble kjørt rett til Kongsvinger fengsel. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Det har vært «svært viktig» for regjeringen og norske myndigheter å få Bhatti utlevert, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressekonferanse.

– Når vi nå har lyktes kan det gi oss flere svar på det forferdelige som skjedde natta 25. juni, sa justisministeren.

Hentingen og utleveringen kom ifølge Elden overraskende på Bhatti.

– Han ble overrasket da han ble hentet i fengselet, mer eller mindre pågrepet og kjørt til flyplassen og transportert til Norge. Han har fått beskjed om at han vil få en rettsavgjørelse 28. mai på om han kan utleveres eller ikke. Nå er han her, forteller Elden.

Lørdag vil det avgjøres om og eventuelt hvor lenge Bhatti skal varetektsfengslet.

– Hvordan ser han på varetektsfengsling?

– Han har begjært seg løslatt og mener at vilkårene ikke er til stede. Så må dommeren ta stilling til det spørsmålet. Vi mener det ikke er skjellig grunn til mistanke. Så er det viktig å presisere at Bhatti kun er siktet på dette stadiet og at politiet presiserer at det krever lang etterforskning for å avgjøre om han skal tiltales eller ikke.